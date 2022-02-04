Российский аналог SWIFT признали «пустышкой» 10 4.02.2022, 19:17

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Система ЦБ РФ не справится с обеспечением внешней торговли.

Отключение России от международной платежной системы SWIFT, которое западные страны обсуждают в рамках пакета санкций на случай вторжения в Украину, парализует внешнюю торговлю РФ.

Несмотря на браваду чиновников, заявляющих о «нестрашности» санкций, и семь лет попыток найти или создать альтернативный канал платежей, заменить SWIFT - систему, в которой участвуют 11 тысяч финансовых организаций на планете, - Москве по-прежнему нечем.

Российский аналог - запущенная в 2016 году Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) - справится разве что с внутрироссийским платежным трафиком, тогда как внешние операции станут преимущественно недоступны. Проанализировав техническую сторону вопроса, к такому выводу пришли эксперты Institute of International Finance (IIF), сообщает в пятницу «Коммерсант».

Российский SWIFT ЦБ начал создавать в 2014 году после аннексии Крыма и развала отношений с Западом. Система была призвана обеспечить бесперебойность платежей в случае отключения экономики от международных платежных систем.

СПФС заработала в 2016 году, а спустя два года президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий подключать к ней иностранных участников.Но спустя три года даже работающие в России зарубежные банки в массе не присоединились к системе.

В списке из 331 участника СПФС на сайте ЦБ значатся: АО «Ишбанк» (Турция) АО «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)» (дочка японского MUFG), «Креди Аргироколь КИБ» (Франция), АО «ТОЙОТА БАНК» (Япония), Banco Financiero Internacional, S.A. (Международный Финансовый Банк) (Куба).

Надежда на Китай также не оправдалась. Несмотря на многочисленные призывы торговать в обход SWIFT, озвученные в том числе президентом Владимиром Путиным, лишь АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) подключился СПФС.

Как итог: отключение SWIFT окажет значительное влияние на способность России участвовать в мировой торговле, причем наиболее подвержены риску операции с ЕС объемом 250 млрд долларов в год, отмечает IIF.

Что касается Китая, то у российского SWIFT есть «шлюз», выводящий на китайскую систему SNAPS. Эта связка может обеспечить российско-китайскую торговлю, но не более того: необходимого охвата для международных операций такой механизм не даст.

Отключение SWIFT на данный момент маловероятно, но это самый жесткий из вариантов санкций, который сулит экономике длительную рецессию, а валютному рынку - новый виток взрывной девальвации рубля, считает главный экономист BCS Global Markets Наталия Лаврова.

Курс доллара в этом случае может подняться до 103 рублей, а российский ВВП упадет на 4,3% за два года, прогнозирует она.

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