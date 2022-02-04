Курс биткоина резко вырос

Курс биткоина резко вырос7
- 4.02.2022, 19:50
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Курс криптовалюты вырос на 7,22 процента.
Курс биткоина на торгах 4 февраля резко вырос, свидетельствуют данные криптобиржи Coinbase. На момент публикации его стоимость равнялась 39,6 тысячи долларов.
Таким образом, рост котировок самой популярной криптовалюты за последние сутки составил 7,22 процента.
Рыночная капитализация биткоина на момент публикации равнялась 748,6 миллиарда долларов, что составляет 33 процента от всего криптовалютного рынка.