Пашинян хочет подписать с Азербайджаном мирный договор по Карабаху 4.02.2022, 21:18

Никол Пашинян

Премьер Армении провел видеоконференцию с президентами Франции и Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел видеоконференцию с президентами Франции и Азербайджана Эммануэле Макроном и Ильхамом Алиевым. В ходе переговоров Пашинян заявил о необходимости подписать мирный договор по Нагорному Карабаху.

Об этом сообщает пресс-служба премьера Армении.

В ведомстве сообщили, что Пашинян подчеркнул необходимость долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и подписания мирного соглашения под сопредседательством Минской группы ОБСЕ.

В ходе переговоров лидеры также обменялись мнениями по решению существующих гуманитарных проблем, разблокированию региональных инфраструктур, находящихся под суверенитетом двух стран.

При этом они обсудили снижение напряженности на армяно-азербайджанской границе и демаркацию Нагорного Карабаха международными организациями.

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