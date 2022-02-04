США обсуждают с Европой диверсификацию поставок газа 1 4.02.2022, 23:15

США и страны Европы начали искать новых поставщиков на случай вторжения РФ в Украину.

США начали прорабатывать вопрос о диверсификации поставок природного газа в Европу на случай вторжения России на Украину. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, передает Reuters.

Американская сторона уже связалась с союзниками и поставщиками, чтобы обеспечить стабильный поток газа в Европу, если Россия прервет поставки, сказала она.

О том, что США и страны Европы начали искать новых поставщиков газа на случай военного конфликта между Россией и Украиной, накануне сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Потенциальным партнером был Китай, но переговоры о поставках излишков газа в Европу пока не дали результата. Чиновники США и европейских стран обращались с таким же предложением к властям Японии, Южной Кореи и Индии

Кроме того, они просили Катар, Нигерию, Египет, Ливию и алжирские газодобывающие компании увеличить добычу в случае эскалации на Украине.

Власти стран Запада опасаются, что Россия может перекрыть газ Европе после санкций за вторжение на Украину. Сообщения о планах напасть на страну не раз опровергали в Кремле, Совете безопасности, МИДе и других российских ведомствах.

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