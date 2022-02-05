Заводы опустели: белорусы массово не выходят на работу 6 Артем Черников

5.02.2022, 8:33

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На многих предприятиях напряженная ситуация.

Бесспорно, коронавирусная инфекция является опасным заболеванием и, понятное дело, без ограничений и мер предосторожности риск заразиться имеет каждый. Говорят, что омикрон переносится легче. Однако мы все видим, какие очереди стоят в поликлинику. Элементарно не хватает специалистов, чтобы выписывать больничные листы. Минздрав уже даже не старается врать. Когда маленькие предприятия целым составом уходят на больничный, а на крупных заводах ежедневно регистрируются по 100 человек в сутки, верить в цифры «Министерства отрицания ковида» просто невозможно.

К примеру, на одном только БМЗ в одном из цехов на больничном - около 70 человек из 600. Очереди в заводскую поликлинику стоят на улице. На «Гродно Азоте» ситуация не лучше. Недавно была информация о 80 зараженных коронавирусом в сутки. Однако сайт газеты «Гродненский химик» вывел сводку, что всего на больничном находится 511 человек, а с коронавирусной инфекцией в общем 163. Удивительно, что в последние дни газета пишет суточные заражения не коронавирусом, а именно ОРВИ. Новых случаев обычного сезонного заболевания - 65 человек в сутки. Складывается ощущение, что омикрон объявил страйк на предприятиях Беларуси. Так на маленьких предприятиях перестают работать целые отделы. Исключительные случаи заставляют уйти на больничный весь персонал: это как производства, так и небольшие торговые сети.

Тем временем власти используют старую практику с новой стратегией. Еще во время первых волн коронавируса в Беларуси было принято ставить диагноз ОРВИ/ОРЗ. Только теперь, чтобы еще больше закрыть глаза на масштабы проблемы, отменили амбулаторные тесты. Работа врачей стала не методичной, а просто игрой в угадайку. В очередной раз на плечи врачей упала тяжелейшая нагрузка и увеличенный поток людей. А с учетом того, сколько было уволено специалистов, ситуация становится еще более пугающей.

Но самозваннцам у власти, как обычно, плевать на здоровье людей. Массочный режим возвращать никто не собирается. К слову, в Беларуси он продержался всего лишь 13 дней, но ковид-идиоты на этом не останавливаются и пробивают очередное дно. Последним решением властей стала отмена «ковидной» рассадки в театрах. Еще в январе, рассадка была «шахматной», а теперь как было в доковидные времена.

Ситуация страшна также тем, что из-за нехватки специалистов привлекли студентов для выписки больничных листов. Но загвоздка в том, что студенты не имеют права выдавать больничные и не несут за них ответственность.

Все факты кричат о том, что эпидемия не просто вышла, а выскочила из-под контроля. Власти в любом случае будут продолжать лгать, занижать статистику, запрещать ставить диагноз. Но никто не запрещает народу Беларуси самостоятельно исполнять коронавирусные меры предосторожности. Ради безопасности себя и своих близких.

Артем Черников, специально для телеграм-канала «Баста»

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