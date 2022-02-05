Россия перебросила в Беларусь штурмовики Су-25СМ 5.02.2022, 10:09

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Точное число перебазированных самолетов не называется.

Российские штурмовые самолеты Су-25СМ перебазированы в Беларусь. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

"Экипажи самолетов Су-25СМ Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования "союзного государства", завершили перебазирование на аэродромы Республики Беларусь", – заявили в ведомстве.

Самолеты совершили перелет в Брестскую область с аэродрома в Приморском крае. Точное число перебазированных штурмовиков не называется.

Ранее российское министерство обороны сообщило о передислоцировании в Беларусь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С"

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