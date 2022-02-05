Жители Алматы вышли на митинг с требованием выборности власти 5.02.2022, 11:49

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Звучат и предложения отправить в отставку Токаева.

Свыше сотни людей пришли в Алматы на согласованный с местными властями митинг за выборность акимов. Мирное собрание, первое после трагических январских событий, проходит на площади у здания Академии наук. Акция началась с минуты молчания в память о погибших в январе, когда протесты из-за падения уровня жизни обернулись в нескольких городах, в том числе в Алматы, погромами, беспорядками и кровопролитием, сообщает сайт azattyq.org.

Одна из организаторов митинга, Айгерим Тлеужан, сказала, что ограничений для выступающих нет, каждый может свободно высказать мнение.

Выступающие на митинге требуют прямых выборов акимов. Сейчас акимов городов республиканского значения и областей назначает президент.

Участники выступают за политические реформы, некоторые призывают к отставке президента Касым-Жомарта Токаева, на которого возлагают ответственность за гибель мирных граждан во время январских событий. Токаев, введя режим ЧП во время беспорядков, отдал приказ «стрелять на поражение без предупреждения».

Международные правозащитные группы заявляют о задокументированных случаях чрезмерного применения военными и полицейскими силы, которые привели к гибели людей. Активисты и правозащитники сообщают о многочисленных жалобах на пытки задержанных. На фоне такого давления власти признали «возможные случаи» диспропорционального использования силы и недопустимых методов ведения следствия.

По официальным данным, в январских событиях погибли не менее 227 человек. Власти не опубликовали список жертв. По данным правозащитников, среди убитых есть десятки мирных демонстрантов и людей, которые не имели никакого отношения к протестам.

Площадь в Алматы, где проходит митинг, оцеплена полицией.

31 января на пост акима Алматы вместо Бакытжана Сагинтаева был назначен Ерболат Досаев, бывший председатель Национального банка.

Кадровое решение Токаева вызвало недовольство многих горожан, которые считают Досаева неэффективным чиновником.

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