Ученые научились печатать мясо на 3D-принтере 5.02.2022, 12:44

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«Альтернативное мясо» по вкусу и запаху максимально похоже на настоящее.

Израильские ученые научились печатать мясо на 3D-принтерах. Искусственное мясо имеет такую же структуру и запах, как настоящее, пишет unian.net.

"Когда его режешь, очень похоже на настоящее. Вот готовить это мясо уже нужно немного иначе, чем настоящее. Оно очень быстро жарится", – рассказал шеф-повар и кулинарный художник Джордан Склер.

Стейки на его сковороде выросли из "мясного парфюма" - искусственной крови с ароматизатором, именно благодаря ей куски говядины и баранины пахнут как настоящие.

"Натурального цвета мы достигаем из фруктовых и овощных экстрактов", - отметил израильский биоинженер Алексей Томцов.

Ученым пришлось разработать специальную компьютерную программу, которая тщательно исследовала мясо, чтобы повторить его вкус и запах.

"Мы называем это "наращиванием", выстраиваем продукт слой за слоем. Это позволяет тщательно контролировать структуру, добавлять жир в ткань, благодаря чему вы почти не способны по вкусу отличить биологическое мясо от нашего. Ваш мозг считает это мясом", – объяснил директор компании-производителя Эшар.

Отмечается, что "альтернативное мясо" до конца этого года может появиться в магазинах. На данный момент его себе может позволить не каждый вегетарианец, ведь оно обойдется в 34 доллара за килограмм.

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