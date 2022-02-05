Санкции в действии: Беларусь ждут миллиардные потери по экспорту 2 5.02.2022, 12:54

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Экономист рассказал, по чем еще ударят ограничительные меры.

На этой неделе Беларусь начала санкционную пикировку с Литвой и Эстонией. Все это грозит потерями в несколько миллиардов долларов по итогам года. В то же время в ЕАЭС уже всерьез начали готовиться к отключению SWIFT, а Беларусь оказывается все больше втянута в обострение конфликта между соседними Россией и Украиной. Как это в итоге отразится на кошельках белорусов, специально для Myfin.by рассказала академический директор BEROC Катерина Борнукова.

Санкционные уколы на миллиарды

Эта неделя запомнилась как обострением политики санкций со стороны европейских стран, так и ответными действиями Беларуси. Кроме перекрытия транзита калия Литвой со 2 февраля, Эстония объявила о блокировке транзита нефтепродуктов из Беларуси, которые поставлялись в обход Литвы. А Беларусь заявила, что прекращает перевозки по железной дороге грузов со стороны Литвы. Как далеко могут зайти эти пикировки и кто несет большие потери?

– Самый большой удар уже был нанесен Литвой с перекрытием транзита калийных удобрений. Мы из-за этого можем потерять существенную часть выручки. С учетом роста цен она в этом году могла бы превысить $3 млрд. При этом найти новые пути транзита крайне сложно. Мы видим, что даже Россия пока не горит желанием перевозить белорусский калий. Вероятнее всего, потому что у России нет столько свободных мощностей для перевозки. Железнодорожные составы заняты российскими конкурентами Беларуськалия, и освобождать их они не торопятся.

Второй момент – санкции со стороны Эстонии. Это на самом деле не новые санкции, а выполнение тех санкций, что ввел Евросоюз. Эстония просто уточнила конкретный товарный код нефтепродуктов (2710), который будет запрещен к ввозу и транспортировке. По сути это тщательное выполнение санкционных требований Евросоюза, чтобы не было возможности поставлять нефтепродукты в обход ограничений.

Тут сложно посчитать потери Беларуси, потому что мы теряем не только тот экспорт нефтепродуктов, что уже был, но и потенциальный коридор обхода санкций ЕС. Предположительно речь идет о нескольких миллиардах долларов экспортной выручки.

Это, конечно, не самый лучший поворот событий, но пока ничего трагического не произошло. Беларусь отреагировала запретом железнодорожного транзита из Литвы. Это бьет в первую очередь по торговле между Литвой и Украиной, куда продаются нефтепродукты и калийные удобрения. Потери Литвы составят несколько сотен миллионов евро. Но надо понимать, что от контрсанкций пострадает и сама Беларусь. В первую очередь это коснется БЖД, которая уже понесла потери из-за калийных санкций.

Будет ли ответный виток санкций? Литовское правительство уже заявило, что они готовят ответ на белорусские контрсанкции. Эти новые ограничения вызовут аналогичный ответ со стороны Беларуси. При этом инструментов, которые обе страны могут применить, остается все меньше. Кроме запрета импорта других товаров, сложно представить какие-то другие ограничения. В экономическом плане новый «обмен любезностями» будет с каждым разом все мельче, потому что самые крупные козыри уже разыграны.

Та же история будет развиваться в санкционной пикировке с Эстонией. Для сохранения лица Беларусь вынуждена будет ответить на недружественные действия. Но экономические масштабы санкций и контрсанкций вряд ли будут расти.

Стратегия – ничего не делать и ждать?

В российском «Коммерсанте» была опубликована статья с комментариями экспертов, что Беларусь даже не ведет переговоров с Россией по вопросу обхода санкций и альтернативных поставок калия. Российское издание пишет о том, что Беларусь надеется на быстрый рост цен на калий и отмену санкций из-за критической ситуации на рынке. Насколько оправданны такие ожидания?

– Таким публичным высказываниям со стороны российских экспертов и официальных лиц доверять не стоит. Потому что мы уже видели на примере Транснефти, как россияне заявляют одно, но действуют по-другому. В публичной сфере они стараются не признаваться в сотрудничестве с компаниями, которые попали под санкции США и ЕС. Транснефть упорно заявляет, что не поставляет нефть на Нафтан, но мы видим, что компания продолжает работать и неким «волшебным» образом нефть у белорусского переработчика не заканчивается.

Поэтому я бы предположила, что переговоры ведутся, но ни российские порты, ни РЖД лишний раз светить этот факт в публичном поле не станут. Можно ещё предположить, что российские компании опасаются вторичных санкций и поэтому уклоняются от переговоров. Однако практика показывает, что вторичные санкции пока не действуют. По крайней мере Литва не прекратила работу с российскими компаниями, которые продолжают поставки белорусским предприятиям.

Насчет роста цен и расчёта на отмену санкций. Цены на калий уже существенно выросли. Понятно, что это не отменяет их возможный дальнейший рост, но пока мировая экономика с этим справляется. Хотя в западных изданиях уже появились публикации на тему последствий санкций: из-за роста цен на удобрения это может сильно навредить развивающимся странам Азии и Африки с большой зависимостью от сельского хозяйства. Но мы также видим, что другие игроки рынка готовы увеличить производственные мощности и легко заместить выпадающий объем поставок со стороны Беларуськалия.

Такое заявление уже сделал канадский производитель калийных удобрений Nutrien. Российский Уралкалий также может включиться в эту гонку. Поэтому просто сидеть и ждать отмены санкций – не очень дальновидная стратегия. Другое дело, что Беларусь скорее всего не верила, что Литва пойдет на такой серьезный шаг с санкциями без финансовой поддержки Евросоюза. Для масштабов литовской экономики это очень серьезные потери. Поэтому всерьез к запрету транзита калия никто не готовился, и сейчас только начинается спешный поиск альтернатив.

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