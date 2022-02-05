Литва подсыпала калиной соли Валерий Карбалевич, «Свободные новости плюс»

5.02.2022, 13:46

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Белорусские власти вводят санкции против самих себя.

С 1 февраля Литва останавливает транзит калийных удобрений из Беларуси. И это можно считать важной вехой в долгой истории западных санкций в отношении белорусского режима.

Буря представляет отличную возможность для сосны и кипариса показать силу и стабильность, - Хо Ши Мин.

До сих пор все решения США и ЕС по вопросу санкций носили характер декларации о намерениях. Введение реальных экономических ограничений все время откладывалось. Что, кстати, давало возможность правительству Беларуси подготовиться, найти обходные схемы, поменять название компаний, переписать активы на других лиц и т. д.

Поэтому прекращение транзита калия через порт Клайпеды можно считать первым реальным ударом по белорусской экономике.

Причем, нынешнее политическое решение литовского руководства было принято после долгих колебаний, дискуссий и отставок. Ибо ущерб экономике Литвы по разным оценкам составит от 100 до 300 млн евро в год.

Здесь можно говорить, что начали работать вторичные санкции США. В решении Вашингтона о введении ограничений относительно белорусских экономических субъектов констатируется, что санкции могут распространяться на компании третьих стран, которые станут сотрудничать с предприятиями Беларуси, попавшими в «черный список». То есть, условно говоря, порт Клайпеды или владеющие им фирмы могли попасть под санкции за сотрудничество с «Беларуськалием». Велика ли была такая вероятность, сказать трудно. До конца не понятно, что обусловило такое решение Вильнюса: то ли опасения американских санкций, то ли понимание собственных внешнеполитических интересов.

Но как бы то ни было, создан прецедент. Весьма возможно, что компании других стран, не только американских, станут сторониться сотрудничать с белорусскими предприятиями, попавшими под санкции, беря пример с Литвы. По принципу, как бы чего ни вышло.

Очевидно, что существенное влияние на все принимаемые решения имеет и нынешнее обострение конфликта между Россией и Западом, в котором Беларусь играет немалую роль.

Важно обратить внимание, что почти одновременно Эстония вводит дополнительные санкции против транзита белорусской нефти. До сих пор эстонские власти смотрели сквозь пальцы, как подсанкционные товары (нефтепродукты) шли через их порты.

Почему вдруг поменялась позиция? Думаю, здесь повлияли не только журналистские расследования на эту тему. Значительное влияние оказал ажиотаж вокруг прибытия российских войск на белорусскую территорию. Странная история с якобы украинским беспилотником, залетевшим в Беларусь, показывает, насколько велика вероятность силового конфликта от случайности или провокации.

Вряд ли можно считать совпадением, что одновременно, в последние недели и дни Госдепартамент США сделал целую серию предупреждений в адрес официального Минска в связи с военными учениями и пригрозил новыми, более жесткими санкциями.

Таким образом западные государства реагируют на то, что Беларусь превращается в постоянно действующий фактор дестабилизации региона Восточной и Центральной Европы. И чем более активно Минск будет играть эту роль Мальчиша-Плохиша, тем более возрастает вероятность новых санкций. Кстати, ЕС готовит шестой пакет ограничительных мер в отношении Беларуси.

Но вернемся к вопросу об экспорте калия. Калийные удобрения – один из главных экспортных товаров Беларуси. Сумма экспорта составляет примерно до $3 миллиардов долларов в год.

Белорусские власти уверяют, что, дескать, ничего страшного, найдем другие возможности транзита, через Россию. Но пока нет никаких фактов, подтверждающих оптимизм правительства. Ведь практически весь экспорт калия шел через Литву. В портах России нет таких мощностей, способных осуществить перевалку таких объемов белорусского калия (10 млн т)

Создается впечатление, что руководство Беларуси до самого последнего момента не верило, что Литва полностью закроет транзит калия через свою территорию. И не подготовилось к самому негативному сценарию.

Трудно оценить возможные потери Беларуси от прекращения или минимизации экспорта калия. Ибо цена на этот товар в мире растет.

В ответ белорусские власти приняли контрсанкции. Решено перекрыть с 7 февраля транзит железнодорожных грузов из Литвы (нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений). Начинается такая небольшая экономическая война.

Литва найдет обходные пути через Польшу, Латвию, Россию, чтобы доставить грузы получателям. А Беларусь потеряет доходы от транзита. Получается, что белорусские власти вводят санкции против самих себя. Но это не впервой.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости плюс»

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