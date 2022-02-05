По всей Беларуси планируют дни трезвости 1 5.02.2022, 14:36

1,812

Когда и где не будут продавать алкоголь.

В городах Беларуси местные власти назначают дни трезвости, информирует telegraf.by. В эти даты алкоголь продавать не будут. Но есть исключения.

Дрибинский район

Так, 2 февраля на Национальном правовом интернет-портале опубликовали решение Дрибинского райисполкома (Могилевская область) «Об ограничении времени продажи алкогольных напитков».

Согласно документу, в Дрибинском районе акцию «День трезвости» проведут 4 раза:

• 30 марта 2022 г.,

• 31 мая 2022 г.,

• 1 сентября 2022 г.,

• 29 ноября 2022 г.

В эти дни с 00.00 по 24.00 продажу алкогольных напитков ограничат «в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию)

здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных к акции «День трезвости».

Исключение составляет только розничная торговля на торговых объектах общественного питания в розлив. Также ограничения не распространяются на продажу алкогольных напитков розничными торговыми объектами для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств.

Березинский район

Ранее аналогичное решение принял Березинский райисполком. И дней трезвости назначено гораздо больше.

Продажу алкоголя в Березинском районе (Минская область) ограничат с 00.00 до 24.00 в следующие даты:

• 27 января 2022 г.

• 24 февраля 2022 г.

• 24 марта 2022 г.,

• 28 апреля 2022 г.,

• 26 мая 2022 г.,

• 23 июня 2022 г.,

• 28 июля 2022 г.,

• 25 августа 2022 г.,

• 29 сентября 2022 г.,

• 27 октября 2022 г.,

• 24 ноября 2022 г.,

• 22 декабря 2022 г.

Также обозначено исключение для розничной торговли на объектах общественного питания в розлив.

Бобруйск

Дни трезвости назначил и Бобруйский горисполком, решением №2-28 от 21 января.

Их всего 4:

• 11 февраля 2022 г.,

• 13 мая 2022 г.,

• 12 августа 2022 г.,

• 11 ноября 2022 г.

Как обычно, запрет не распространяется для розничной торговли на объектах общественного питания в розлив. А также на продажу для проведения ритуальных обрядов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».