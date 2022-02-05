По всей Беларуси планируют дни трезвости

По всей Беларуси планируют дни трезвости1
- 5.02.2022, 14:36
- 1,812
Когда и где не будут продавать алкоголь.
В городах Беларуси местные власти назначают дни трезвости, информирует telegraf.by. В эти даты алкоголь продавать не будут. Но есть исключения.
Дрибинский район
Так, 2 февраля на Национальном правовом интернет-портале опубликовали решение Дрибинского райисполкома (Могилевская область) «Об ограничении времени продажи алкогольных напитков».
Согласно документу, в Дрибинском районе акцию «День трезвости» проведут 4 раза:
• 30 марта 2022 г.,
• 31 мая 2022 г.,
• 1 сентября 2022 г.,
• 29 ноября 2022 г.
В эти дни с 00.00 по 24.00 продажу алкогольных напитков ограничат «в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию)
здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных к акции «День трезвости».
Исключение составляет только розничная торговля на торговых объектах общественного питания в розлив. Также ограничения не распространяются на продажу алкогольных напитков розничными торговыми объектами для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств.
Березинский район
Ранее аналогичное решение принял Березинский райисполком. И дней трезвости назначено гораздо больше.
Продажу алкоголя в Березинском районе (Минская область) ограничат с 00.00 до 24.00 в следующие даты:
• 27 января 2022 г.
• 24 февраля 2022 г.
• 24 марта 2022 г.,
• 28 апреля 2022 г.,
• 26 мая 2022 г.,
• 23 июня 2022 г.,
• 28 июля 2022 г.,
• 25 августа 2022 г.,
• 29 сентября 2022 г.,
• 27 октября 2022 г.,
• 24 ноября 2022 г.,
• 22 декабря 2022 г.
Также обозначено исключение для розничной торговли на объектах общественного питания в розлив.
Бобруйск
Дни трезвости назначил и Бобруйский горисполком, решением №2-28 от 21 января.
Их всего 4:
• 11 февраля 2022 г.,
• 13 мая 2022 г.,
• 12 августа 2022 г.,
• 11 ноября 2022 г.
Как обычно, запрет не распространяется для розничной торговли на объектах общественного питания в розлив. А также на продажу для проведения ритуальных обрядов.