Белорусские разработчики сообщают о блокировке своих приложений компанией Apple 6 5.02.2022, 18:31

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(Обновлено) Это связано с санкциями.

Белорусские iOS-разработчики, у которых есть аккаунт с белорусским адресом регистрации, получают письма от Apple. В них говорится о санкциях и деактивации аккаунта. Скриншот письма от корпорации в редакцию (zerkalo.io https://news.zerkalo.io/life/9600.html?c) прислали читатели.

«Мы заметили проблему при подтверждении вашей учетной записи. Информация о юридическом лице, связанная с вашей учетной записью, полностью соответствует стране с ограниченным доступом или одной или нескольким странам из сводного контрольного списка правительства США, санкционного списка другого правительства или списка регионов с ограниченным доступом», — говорится в уведомлении от Apple.

При этом, как пишет читатель, исходя из данных Аppstore connect (личный кабинет разработчика Apple), под санкции, о которых говорит корпорация, попадает именно юридическое лицо разработчика, а не банк, счет которого зарегистрирован в аккаунте.

«Судя по тому, что я слышу от других коллег-разработчиков — такое письмо получили все, кто из Беларуси», — поясняет читатель.

О такой же проблеме написал в Facebook разработчик Евгений Шапошников: по его словам, аккаунт и игры заблокированы из-за санкций. «Игры были бесплатными, без рекламы. Лицо у меня физическое. Денег я никаких не зарабатывал, даже наоборот платил ежегодно по 100 $ за наличие аккаунта», — пишет программист.

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