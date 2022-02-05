Александр Ивулин: Мне не надо было уводить взгляд или прятать его 1 5.02.2022, 18:15

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Политзаключенный поделился своими впечатлениями от суда и поблагодарил всех за поддержку.

Журналист Александр Ивулин, приговоренный к двум годам заключения в колонии общего режима, в письме поделился своими впечатлениями от суда, а также поблагодарил за поддержку на процессе, пишет «Трибуна».

«Солнце взойдет. Ну, или по-нашему: «Загляне сонца і ў наша аконца».

У меня со сном и перед 17-ым января [день суда над Ивулиным] и после не было никаких проблем. Только лег на подушку — сразу вырубился. И без всяких там валерьянок, новопаситов, финибутов и прочих успокоительных. Вообще, ни разу всего этого не пил. Так что, зря вы так за меня переживали.

Я был спокоен и уверен. Ведь прекрасно понимал, что в любом случае все будет хорошо. Поэтому и побеждал в гляделки, когда на меня смотрели определенные ребята. А я просто побеждали их, потому что мне не надо было уводить взгляд или прятать его. И даже опускать вниз глаза. Потому что с совестью у меня все в порядке.

Зато мне было приятно в процессе смотреть в глаза других ребят. Немного испуганные были они. Не совсем уверенные. Где-то даже серебрились от влаги. Но ловил взгляд ребят, они видели мой и тоже начинали улыбаться. Только мама постоянно просила поднять маску повыше.

В общем, любопытные были дни. Насыщенные очень. Но был рад видеть многих ребят. Хм.... Даже немногих, а всех. Они умнички. Но по понятным причинам не все смогли добраться. Короче, все ясно. Но спасибо большое за поддержку и вот это вот все. Просто поклон! Все это очень ценно и по-настоящему незабываемо», – написал Ивулин.

Напомним, что 19 января Александр Ивулин был осужден на 2 года колонии общего режима. Ивулину было предъявлено обвинение в «организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта» (ч. 1 ст. 342 УК РБ).

Также «Минсктранс» выставил Ивулину иск на 39 тысяч рублей.

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