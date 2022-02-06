Казахстанские железные дороги разорвали контракт с компанией дочери Назарбаева 6.02.2022, 8:58

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Причины официально не называются.

Национальная железнодорожная компания «Казахстан темир жолы» сообщила о досрочном расторжении договора с товариществом Instant Payments о продаже электронных билетов.

Причины разрыва контракта, который действовал до конца 2023 года, не приводятся. Перевозчик утверждает, что теперь сам будет предоставлять услуги по продаже проездных документов на своем сайте, в кассах и онлайн-сервисах.

Компания Instant Payments связана с младшей дочерью бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Алия Назарбаева выступает учредителем этого товарищества, созданного в 2011 году.

Instant Payments взимала фиксированную комиссию у «Казахстан темир жолы» и компаний-агрегаторов по продаже билетов на пассажирские поезда в размере 44,8 тенге. На собственном сайте компания позиционирует себя как организация, предлагающая «творческий подход к организации продаж» с использованием «новейших технологий работы с клиентами».

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