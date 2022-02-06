Гигантский кролик выступил против человека в соревновании по поеданию салата

Гигантский кролик выступил против человека в соревновании по поеданию салата3
- 6.02.2022, 9:06
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Кто победил?
Гигантский кролик по кличке Хани не смог победить свою конкурентку Райну Хуанг в поедании салата. Женщина сумела съесть 3,5 фунта (около 1,5 кг) нарезанного салата за 10 минут, не оставив пушистому зверю ни единого шанса.
Соревнования состоялись в Глендейле (Калифорния) и были организованы Chop Stop, передает издание New York Post. Уточняется, что кролик Хани "замер перед тарелкой салата и даже не притронулся к еде".
После увиденного организаторы приняли решение дать шанс еще одному кролику, но попытка заменить участника оказалась провальной. Напарник Хани тоже не притронулся к салату. Однако Луи Мозеса, владельца животных, который занимается разведением гигантских фламандских кроликов, такой результат вовсе не удивил.
"Кролики – это не собаки. Они грызуны. Они грызут весь день, всю ночь. Так что они едят приличное количество, но в течение определенного периода времени", - объяснил Мозес.
Победительница Райна Хуанг, которая уже четыре года участвует в этом конкурсе, не ест салат вне соревнований. Она отметила, что была максимально сосредоточена на победе и не обращала особого внимания на своих соперников.
"Это было больше похоже на вызов самой себе. Когда я принимаю участие в конкурсах и челленджах, обычно я не особо обращаю внимание на то, что делают конкуренты. Для меня важно одно – показать лучшее из того, что я могу сделать", - раскрыла свой секрет успеха Хуанг.