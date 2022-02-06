Россия сымитирует начало ядерной войны 8 6.02.2022, 10:38

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На февраль запланированы крупные учения с использованием ядерной триады.

Россия запланировала на февраль крупные учения с использованием всей ядерной триады.

Пуски баллистических ракет всех типов базирования (шахтного, подводного, воздушного), де-факто имитирующие начало ядерной войны, по американским данным, состоятся в середине февраля.

Об этом председатель Объединенного комитета начальников штабов Майк Милли директор разведки США Аврил Хейнс сообщили в четверг американским конгрессменам, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом заседания, состоявшегося за закрытыми дверями.

Обычно Россия проводит учения «ядерной триады» осенью, но в этот раз их было решено сдвинуть на февраль - время, когда, как считают в Вашингтоне, открывает «окно» для возможного вторжения в Украину.

Источник ТАСС, близкий к Минобороны, подтверждает: учения «Гром» с участием российской ядерной триады «запланированы на начало 2022 года».

Обычно в рамках этих учений подводный ракетоносец Северного флота стреляет межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по полигону Кура на Камчатке, атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает МБР по цели на полигоне Чижа на севере России. Также выполняется учебно-боевой пуск МБР из состава Ракетных войск стратегического назначения, крылатые ракеты запускают самолеты Дальней авиации ВКС РФ.

«Это было было невероятно провокационным и зловещим посланием, если бы они это сделали одновременно со вторжением в Украину», - говорит эксперт по политике в области ядерных вооружений Института Хадсона в Вашингтоне Ребекка Хайнрихс.

По данным НАТО, Россия продолжает наращивать группировку на границе с Украиной, численность которой уже достигает 83 батальонно-тактических групп. В ближайшее время присоединятся еще 14 БТГ, в результате чего на границе окажется половина всей сухопутной армии РФ.

Видео с колланнами бронетехники на шоссе, орудиями, гружеными на железнодорожные платформы и танками, следующими на марше вдоль ж/д путей, продолжают в ежедневном режиме появляться в соцсетях, шокируя россиян, подавляющее большинство которых, согласно опросам, не верят в реальность в войны.

Архангельская обл, 3 дня назад pic.twitter.com/IrHKAJ2Cpg — IgorGirkin (@GirkinGirkin) February 5, 2022

Как минимум 6 рейсов транспортных Ил-76, перевозящих личный состав вооруженных сил из Сибири и Дальнего Востока на запад и юг, состоялись 5 февраля, пишет корреспондент BBC News Марк Урбан.

Тем временем в Средиземное море, где находится авианосная группа США, направляется крейсер «Варяг» Тихоокеанского флота в сопровождении большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и танкера комплексного снабжения «Борис Бутома». Группа российских кораблей прошла Суэцкий канал 2 февраля.

К ним присоединится малый ракетный корабль «Вышний Волочек», который в сопровождении тральщики «Вице-адмирал Захарьин» идет в Средиземное море через Босфор.

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