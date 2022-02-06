Умер протестантский пастор и известный белорусский диссидент Эрнст Сабила

Умер протестантский пастор и известный белорусский диссидент Эрнст Сабила1
- 6.02.2022, 11:04
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В 1989 году он освятил первый съезд БНФ.
Вчера в Беларуси умер протестантский пастор и известный диссидент Эрнст Сабила. О смерти Эрнста Сабилы написал в «Фейсбуке» один из руководителей БХД Алексей Шеин. Ему было 89 лет, до 90-летнего юбилея не дожил полтора месяца.
Алексей Шеин перечисляет ключевые этапы его биографии:
«В 1951 году, будучи студентом, Сабила был арестован по ст. 72-б Уголовного кодекса БССР («активная агитация с применением национальных и религиозных предрассудков»). Несколько месяцев провел в «американке», где прошел через пытки.
Был приговорен к расстрелу, но расстрельный приговор был заменен на 25 лет концлагерей. Сбежал из лагеря, около 700 километров прошел по тайге, был снова арестован.
С 1988 года он был пастором беларусскоязычной Евангельской церкви. В 1989-м пастор Сабила присутствовал на первом съезде Белорусского народного фронта: зачитывал на нем Библию, освящая политическое мероприятие.
Со второй половины 2000-х — член БХД. Перевел Новый Завет и Псалмы на беларусский язык.
Похороны состоятся в его родной деревне Дегтяревка под Минском в понедельник или вторник».