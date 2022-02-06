Китай уверенно превращает Россию в сырьевой придаток 5 6.02.2022, 11:07

3,428

Когда начнется ревизия северных границ Поднебесной?

В Китае 4 февраля открылись ХХIV зимние Олимпийские игры, и президент Путин, который последние два года почти не высовывает носа из страны, испытал стресс от вояжа в Пекин.

Об этом пишет Телеграм-канал «Сито Сократа».

Официально заявлено о масштабных переговорах стратегического характера. В повестку включены вопросы практического сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, финансово-инвестиционной, научно-технической и гуманитарной областях.

Но это сильно диссонирует со скандалом вокруг численности российской делегации, сопровождающей Путина. Сначала Кремль настаивал на приеме китайцами российской делегации из 25 человек, т.е. насладиться олимпийским Пекином за казенные деньги планировало почти вся путинская свита.

Однако китайцы ограничили аппетит россиян до протокольной группы, состоящей лишь из 5 человек. Итак, вместе с Путиным полетят глава МИД Лавров, министр энергетики Шульгинов, вице-премьер-министр Чернышенко, помощник Ушаков и глава «Роснефти» Сечин. В КПК сочли, что каких-то прорывов от визита токсичного северного соседа ждать не приходиться, а потому решили, что для подписания заявления «о международных отношениях, вступающих в новую эпоху» достаточно и урезанной команды российских бюрократов.

Не помогло даже заискивание лично Путина перед китайцами в виде пространной статьи под заголовком «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее», опубликованной «Синьхуа». Текст выглядит популистическим, неискренним, и в чем-то даже унизительным для Москвы. Чувствуется, что РФ попала в усугубляющуюся зависимость от Китая, подобно куда более слабым странам Африки, выступающих для Пекина источниками ресурсов с целью построения «сяокан» – среднезажиточного общества, как части «китайской мечты».

Путин откровенно лжет, когда пишет о многовековых традициях дружбы и взаимного доверия между Китаем и Россией. Сущая чепуха, ведь это чистой воды манипуляция.

Российская политика по отношению к китайцам со времен покорения Сибири была агрессивной. Московский царизм захватывал земли, слабеющей после опиумных войн Цинской империи, в частности захватил Северную Маньчжурию, а потом в рамках стратегии «открытых дверей» производил военное освоение и китайской части Маньчжурии. Использовал ее как плацдарм для ведения провальных захватнических войн против Японии. Что говорить.

Дальше больше: пока в Китае была революция и хаос, россияне откололи Внешнюю Монголию и Танну-Туву, которые были превращены Россией в геополитические буферы, антикитайский щит для Сибири. Что-то вроде «ДНР» и «ЛНР» столетней давности. Даже во времена существования коммунистического режима в СССР отношения Москвы и Пекина были конфронтационными, о чем ярко свидетельствуют ожесточенные территориальные споры за остров Даманский или на казахстанской границе.

Тезисы про «равноправное партнерство» выглядит манипулятивным самообманом. Китай бешенными темпами скупает российские энергоресурсы по дискриминационным ценам, сырье, продовольствие. Иными словами, РФ все больше превращается в сырьевой придаток для главного азиатского дракона.

На очереди еще и навязывание Пекином юаня, как платы за ресурсы. Также КНР интересует российский транзитный потенциал, но после того, как люди Шойгу начали бряцание оружием на границах Украины, Польши и стран Балтии, роль РФ как моста между Азией и Европой выглядит сомнительной.

Мысли о содействии России для более передовой китайской космической программы и вовсе выглядят смехотворными.

Наоборот, страшно от путинских просьб в помощи Китая для сокрытия фактов варварской эксплуатации лесных ресурсов страны в рамках «экологического сотрудничества».

Вот так тихой сапой «дружественный китайский народ» превратил Россию в свою прислугу, и низвел ее «сверхдержавный статус» до позиции рядового строителя светлого китайского будущего. И это даже без учета давней идеи создания «великого Китая» за счет массивных территориальных приобретений на север от существующих границ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».