Платиновый юбилей: как изменилась британская монархия за 70 лет правления Елизаветы II 6.02.2022, 13:04

На ее долгое царствование пришлись события, кардинально повлиявшие на весь мир.

6 февраля 2022 года королева Елизавета II официально стала единственным британским монархом (считая и те времена, когда короли у Англии и Шотландии были отдельными), отметившим свой платиновый юбилей на троне - 70 лет.

На ее долгое царствование пришлись события, кардинально изменившие и само Соединенное Королевство, и весь мир, пишет ВВС.

"Перемены, - сказала королева, обращаясь к обеим палатам британского парламента в год своего золотого юбилея в 2002 году, - стали постоянной чертой нашей жизни. Для того, чтобы взять над ними верх, требуется дисциплина. То, как мы к ним относимся - определяет наше будущее".

Фото: Bettmann

На царствование Елизаветы II пришлись технологическая революция, распад Британской империи и конец почтительного отношения к личной жизни королевской семьи.

Ее преемник станет королем совсем другой страны, причем разница между началом его царствования и началом царствования Елизаветы II будет гораздо большей, чем между, например, началом царствования самой королевы и ее дедушки - Георга V.

Но давайте по порядку.

От первой телетрансляции к соцсетям

Фото: Hulton Archive

Коронация Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года, хотя собственно королевой она стала сразу после смерти своего отца в феврале года предыдущего. По британской традиции на смерть монарха приспускают флаги государственные, но не королевские. Потому что король или королева у страны есть всегда: последний вздох предшественника молниеносно передает титул преемнику.

И королева, и ее антураж поначалу к потенциальному присутствию телекамер в Вестминстерском аббатстве отнеслись без особого энтузиазма. Елизавета II, например, категорически запретила снимать ее венчание и попросила фотографов и операторов не наводить на ее лицо объектив во время специальной церемонии по поводу дня рождения монарха, Trooping the Colour.

Фото: Getty Images

На то, чтобы ее переубедить, потребовались совместные усилия нескольких членов кабинета, которые хорошо знали еще ее отца. Говорят, что одну из главных ролей в этом непростом деле сыграл лорд Суинтон.

В результате правительству пришлось срочно устанавливать новые телепередатчики (их вообще-то собирались ставить в любом случае, но в каком-то неопределенном будущем) для того, чтобы посмотреть на коронацию смогли и те ее подданные, которые проживали вдали от столицы и крупных городов.

Сейчас у королевского двора есть специальный человек, занимающийся его аккаунтами в соцсетях. Эта работа называется "планированием цифрового участия" (digital engagement planner) и на сегодняшний день возложена на плечи Эммы Гуди.

"Мы рассказываем о том, как и над чем работает королевский персонал, - говорит она, - Наша команда занимается всем - от сообщений в "Твиттере" о том, как, например, идет подготовка к Государственному банкету, - до работы в Королевских архивах для памятных мероприятий в связи со столетием Первой мировой войны".

"Я отвечала за создание аккаунтов королевского двора, у которых сейчас миллионы фолловеров. Я надеюсь, что моя работа помогла создать имидж королевского двора как современной и устремленной в будущее организации".

От большой Империи к небольшому Содружеству

На вершине своего могущества в 1922 году Британская империя насчитывала более 450 млн подданных на территориях, занимавших около четверти обитаемых территорий Земного шара.

В 1952 году Елизавета II стала королевой не только Британских островов, но и более чем 70 заморских территорий. Но империя уже находилась на последнем издыхании. Правительство страны, хотя и нехотя, но стало признавать, что подведомственные территории должны получить больше самоуправления, в противном случае они просто уйдут.

Однако ни послабления, ни большая независимость от Лондона не помогли. По словам историка Джона Дарвина, "Британия оказалась заперой в имперской тюрьме, из которой все выходы были заколочены, кроме люка, ведущего в забвение".

Фото: Getty Images

К концу 1960-х Британия ушла практически изо всех своих колоний. Однако некоторые связи бывших колоний с бывшей метрополией, включая английский язык и схожесть законодательства, сохраняются до сих пор.

На сегодняшний день Елизавета II является монархом во всего 16 государствах, известных как страны Содружества.

Фото: Tim Graham Photo Library

В Рождественском послании 1953 года молодая королева, возможно, предчувствуя близкий конец империи, сказала: "Содружество ничем не напоминает империи прошлого. Это - новая концепция, основанная на лучших качествах человеческого характера: на дружбе, верности и жажде свободы и мира. Этой новой концепции равноправного партнерства стран и народов я отдаю свое сердце и свою душу - и буду делать это каждый день моей жизни".

Фото: Getty Images

Должность главы Содружества наций не является наследственной, однако его члены уже согласились, что после смерти Елизаветы II ее займет ее сын и наследник - Чарльз.

От личных секретов к таблоидным скандалам

Фото: Getty Images

В годы царствования отца Елизаветы II личная жизнь членов королевской семьи не была темой для обсуждения. Правда, дядя королевы, король Эдуард VIII, отрекшийся от престола для того, чтобы жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон, пробил первую брешь в бастионе, державшем семейную жизнь монархов за семью печатами.

Впрочем, это был тот случай, когда личное решение короля касалось всей страны, но при этом пикантные подробности, такие, как, например, личные письма Эдуарда, в широкую печать не поступали. Юная принцесса хорошо запомнила, с каким искренним ужасом ее родители отнеслись даже не столько к отречению Эдуарда VIII, сколько к тому, что эта история вышла за рамки семейного круга.

Фото: Dennis Oulds

Когда Елизавета стала королевой, развод для людей из ближнего монаршего круга по-прежнему оставался недоступной роскошью. Перед сестрой королевы, принцессой Маргарет был поставлен выбор: замужество с разведенным Питером Таунсендом или официальное место в королевской семье.

Фото: Getty Images

Она выбрала второе, что, впрочем, не помешало ей позднее все-таки выйти замуж, а потом и развестись.

Единственная дочь королевы, принцесса Анна, тоже развелась со своим первым мужем (королевская семья к тому времени уже стала привыкать к тому факту, что ничто человеческое ей не чуждо) и вышла замуж во второй раз. При этом для того, чтобы обвенчаться со своим избранником Тимоти Лоуренсом, ей пришлось отправиться в Шотландию. Церковь Англии отказывалась венчать разведенных, шотландская церковь ничего плохого в этом не видела.

Фото: Getty Images

Сын и наследник королевы принц Чарльз не смог жениться на Камилле Шанд. Ее кандидатура не устраивала королевскую семью по нескольким причинам, ни одна из которых сегодня не принималась бы в расчет.

Фото: Getty Images

Чарльз был вынужден жениться на одобренной Диане Спенсер, и чем закончился этот брак, всем прекрасно известно. Дело дошло до того, что супруги стали выяснять отношения через телевизионные интервью и таблоидные публикации. В сложившейся ситуации королеве уже не оставалось ничего другого, кроме как дать свое согласие на развод.

Старший сын Чарльза и Дианы Уильям женился на Кейт Миддлтон, невзирая на то, что их отношения начались еще до свадьбы, что, опять же в начале царствования Елизаветы II считалось непреодолимым препятствием для вступления в брак, а его младший брат Гарри, если можно так выразиться, замкнул круг, обвенчавшись с разведенной американкой, что его двоюродному прадеду стоило престола.

Фото: Getty Images

Можно сказать, что в 1952 году, когда Елизавета II стала королевой, монархия уже приобрела человеческое лицо и была максимально доступной для народа. Разумеется, не следует забывать, с чем мы это положение сравниваем. Если с прежними королями, проводившими все время во дворцах и замках при отсутствии фотографий и телевидения, то, да, возможностей посмотреть на венценосца стало гораздо больше.

Однако большая их часть ограничивалась "проблесками" королевского лица через головы толпы, или - чуть позднее - более близкий план на черно-белом экране телевизора. В целом, королевская жизнь и работа протекали в особом отгороженном от населения пространстве.

Фото: Getty Images

И хотя Елизавета путешествовала по миру с официальными визитами, непосредственно с ней могли общаться исключительно высокопоставленные и тщательно отобранные лица.

Принцесса Анна вспоминала: "Мы никогда не обменивались ни с кем рукопожатиями, потому что считалось, что раз все равно нельзя пожать руку каждому, то и начинать нечего".

Фото: Princess Diana Archive

Мысль о том, что королевской семье стоит выйти к публике и пообщаться с ней напрямую, родилась в голове одного новозеландского госслужащего непосредственно перед королевским визитом в Австралию и Новую Зеландию в 1970 году.

Первое общение с народом состоялось в Сиднее. Личный секретарь королевы, сэр Уильям Хэзелтайн отметил в своих мемуарах, что "интерес СМИ к этим первым прогулкам был просто маниакальным": "Некоторые газеты отметили, что один человек из толпы приветствовал принца Филиппа по-гречески (он происходил из греческой королевской семьи), на что супруг королевы ответил какой-то грубостью на том же языке".

Фото: Getty Images

Сэр Уильям сказал, что на самом деле принц просто поздоровался по-гречески, но прессу это заявление не убедило.

Как бы то ни было, но прогулка в Сиднее положила начало новой традиции. И хотя все члены королевской семьи прогуливаются перед публикой, каждый из них делает это в своем формате.

Фото: Getty Images

Принцесса Анна, например, гулять гуляет, а вот рук не пожимает, в то время как герцогиня Кембриджская имеет привычку застревать перед какими-то группами слишком надолго, что является предметом для шуток со стороны других членов семьи.

"Эти прогулки, - сказала она несколько лет назад, - настоящее искусство. И вся семья подшучивает надо мной, что я слишком долго болтаю. Наверное, мне еще надо над собой работать и попросить совета у людей более опытных".

Фото: Getty Images

От мужского первородства до "кто первый родился, тому и корона”

Принцесса Елизавета стала королевой только потому, что у нее не было братьев. Если бы вторым ребенком ее родителей была не принцесса Маргарет, а мальчик, то он автоматически стал бы принцем Уэльским, даже в том случае, если бы его сестра была на 20 лет старше.

Британцы не считали, что женщин надо автоматически лишать прав на престол, но предпочитали все-таки мужчин.

Перемена произошла в 2011 году, когда британский парламент изменил Закон о наследовании таким образом, что корона переходит не к старшему сыну, а к старшему ребенку, вне зависимости от его пола. Таким образом, если бы первым ребенком герцога и герцогини Кембриджских был бы не принц, а принцесса, то она бы стала британской королевой, невзирая на то, были бы у нее младшие братья или нет.

Фото: WPA Pool

Закон этот, хотя и был принят в расчете на будущее потомство старшего сына принца Уэльского, пока что никаких перемен фактически не принес, потому что первый ребенок оказался мужского пола. Теперь возможность его применить появится только тода, когда дети родятся уже у самого Джорджа, но до этого пока что далеко.

От юной и неопытной до символа стабильности

Фото: Getty Images

Елизавета стала королевой, когда на политической арене выделялись такие гиганты, как Уинстон Черчилль и Гарри Трумэн.

Борис Джонсон стал ее 14-м премьер-министром, а десятый по счету, Тони Блэр, был первым премьером, родившимся уже после того, как она стала королевой.

Положение Соединенного Королевства в мире изменилось. Оно перестало быть центром империи, и ему пришлось вырабатывать новую идентичность. Изменились промышленность, законодательство и британское общество.

Фото: Central Press

И посередине этого вихря перемен королева Елизавета оставалась, по словам бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона, "постоянным якорем, противостоящим штормам и удерживающим нас в реальности".

О том, какой будет британская монархия после второй елизаветинской эпохи, пока что говорить сложно. Но меняться ей почти наверняка придется.

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