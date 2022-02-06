Политзаключенного блогера Эдуарда Пальчиса перевели в Витебский СИЗО 6.02.2022, 13:42

Фото: Belsat

Ранее он находился на Володарского в Минске.

В начале февраля Эдуарда Пальчиса перевели из СИЗО №1 на Володарского в Минске в Витебский СИЗО №2, сообщает правозащитный центр «Весна».

Эдуард Пальчис – известный беларуский блогер и общественный активист. Родился 28 октября 1990 года.

Был задержан 27 сентября 2020 года.

17 декабря блогера незаконно присудили к 13 годам колонии. Белорусские правозащитники признали Эдуарда политзаключенным.

Поддержать Эдуарда можно по новому адресу: СИЗО-2, 210026, ул.Гагарина, 2, г. Витебск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».