Генерал-полковник Леонид Ивашов выступил против войны с Украиной 54 6.02.2022, 14:33

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Он является главой «Общероссийского офицерского собрания».

Российский генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, выступая в качестве председателя "Общероссийского офицерского собрания", выпустил обращение против войны России с Украиной. В подготовке такой войны он обвинил руководство России и президента Владимира Путина, которого призвал уйти в отставку, передает svoboda.org.

Обращение датировано 31 января. Накануне на него обратил внимание политолог Иван Преображенский, а затем другие комментаторы в интернете.

По мнению Ивашова, "ранее Россия (СССР) вела вынужденные (справедливые) войны, и, как правило, когда иного выхода не оставалось, когда жизненно важные интересы государства и общества оказывались под угрозой". Однако сейчас, как пишет генерал, единственной угрозой существования России является деградация ее внутренней жизни. Внешние же угрозы "не являются в данный момент критическими". "Сохраняется в целом стратегическая стабильность, ядерное оружие находится под надежным контролем, группировки сил НАТО не наращиваются, угрожающей активности не проявляют" - пишет Ивашов.

Как говорится в обращении, Украина как независимое государство имеет право на индивидуальную и коллективную оборону. "Естественно, для того, чтобы Украина осталась дружественным соседом для России, необходимо было для нее продемонстрировать привлекательность российской модели государства и системы власти" - пишет Ивашов. Он также отмечает, что подавляющее большинство государств мира не признает аннексированный Крым и Севастополь российскими, что " убедительно показывает несостоятельность российской внешней политики, и непривлекательность внутренней".

По мнению генерала, применение военной силы против Украины, "во–первых, поставит под вопрос существование самой России как государства; во вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами". Ивашов также опасается вступления в конфликт стран НАТО, в частности Турции. "Кроме того, Россия однозначно будет занесена в категорию стран, угрожающих миру и международной безопасности, обложена тяжелейшими санкциями, превратится в изгоя мирового сообщества, и вероятно будет лишена статуса независимого государства" - полагает генерал. Он считает, что Россия "провоцирует напряженность на грани войны", чтобы отвлечь население от внутренних проблем. В обращении содержится требование к президенту "отказаться от преступной политики провоцирования войны".

Ивашов в 1996-2001 годах был начальником Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России, занимал другие высокие должности в Минобороны. Он получил известность, в частности, резко негативными оценками операции НАТО против Сербии в 1999 году. После ухода в отставку выступал в газете "Завтра" и в других СМИ с критикой политики российских властей.

"Общероссийское офицерское собрание" - общественная организация, объединяющая офицеров запаса РФ, в ее руководство входит например полковник Владимир Квачков и другие известные лица.

Россия в последние недели сосредоточила у границ с Украиной большую вооруженную группировку, дополнительные подразделения и техника прибывают на учения в Беларусь. Страны Запада опасаются, что Россия может начать крупномасштабное вторжение на территорию Украины. Москва отрицает подготовку такого вторжения.

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