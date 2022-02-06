«Радио Свобода» и «Настоящее время» отказались выполнять ультиматум российских властей 1 6.02.2022, 17:44

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Директор медиакорпорации заявил, что не позволит Кремлю диктовать свои условия.

«Радио Свобода» и «Настоящее время» отказались удалять материалы, написанные на основе расследований издания «Проект» и команды ФБК российского политика Алексея Навального, несмотря на требование Роскомнадзора. Об этом сообщается на сайтах изданий.

Регулятор потребовал от «Настоящего времени» в течение суток удалить 14 материалов, написанных на основе расследований команды Навального, а также заметку об опросе «Левада-Центра»и расследовании «Медузы».

РКН ссылается на требование Генпрокуратуры РФ, в котором утверждается, что эти публикации распространяют запрещенные в России организации, признанные экстремистскими.

«Материалы, о которых идет речь, соответствуют нашим редакционным стандартам, и изменять или удалять их по требованию властей каких-либо стран мы не намерены», — заявил директор телеканала Павел Буторин.

«Радио Свобода» получила более 40 письменных уведомлений от Роскомнадзора с аналогичными требованиями. Письма также прислали в украинскую, таджикскую, казахскую и татаро-башкирскую службы радиостанции.

Директор медиакорпорации Джейми Флай заявил, что «Радио Свобода» не будет исполнять эти требования Роскомнадзора. «Мы не позволим Кремлю диктовать нам редакционные решения», — сказал он.

В корпорации требования РКН назвали «вопиющим актом политической цензуры».

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