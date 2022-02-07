Япония напомнила России о Курилах 4 7.02.2022, 8:07

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Фото: pikabu.ru

Токио выражает протест против военных учений возле острово.

Правительство Японии выступило с протестом против российских учений в районе Курил, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции, сообщает РБК.

«Россия издала предупреждение о том, что пуски будут проводиться с 8 февраля в районе к юго-востоку от острова Кунашир. В связи с этим мы заявили России протест по дипломатическим каналам», — сказал Мацуно.

Он отметил, что кабинет министров не потерпит усиления военного присутствия России на четырех северных островах (Южных Курилах).

По его словам, береговая охрана Японии уже предупредила граждан об опасности передвижения в указанном районе.

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