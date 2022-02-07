На границе Беларуси и ЕС — транспортный коллапс 7.02.2022, 10:20

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В пунктах пропуска стоят почти 5000 фур.

На границах с ЕС в очередях все еще несколько тысяч машин. На 8.00 7 февраля в пунктах пропуска находится более 4740 фур, сообщает Госпогранкомитет.

Самый загруженный проездной пункт находится на выезде в Польшу — это ПП «Козловичи». Там скопилось более 800 автомобилей. В Латвийском направлении на данный момент больше всего автомобилей находится в ПП «Урбаны» — там более 610 фур. В Литве самые большие очереди на пропускном пункте «Бенякони» — там ожидает более 570 автомобилей.

Напомним, 1 февраля на границе находилось около 3,5 тыс. фур. На следующий день в очередях было больше 4 тыс. машин. 5 февраля в очередях уже было 4,3 тыс. автомобилей.

Причина, по которой очереди настолько длинные, пока не ясна.

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