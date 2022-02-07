Белорусских военных отправляют в Сирию 77 7.02.2022, 18:49

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Ранее Лукашенко заявлял, что он не будет отправлять белорусских солдат в Сирию.

Правительство России одобрило проект соглашения о размещении гуманитарного воинского контингента Беларуси в Сирии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашением регулируются вопросы, связанные с участием белорусского воинского контингента в оказании гуманитарной помощи Сирии. Согласно проекту, белорусский воинский контингент численностью до 200 человек «привлекается к выполнению мероприятий исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий». В период пребывания на территории Сирии белорусские военные будут размещаться в местах дислокации российской авиационной группы.

Минобороны России поручено провести совместно с МИД переговоры с Минском и по достижении договоренности подписать от имени правительства это соглашение, разрешив вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Сообщается также, что проект соглашения был предварительно проработан с белорусской стороной и касается оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что он не будет отправлять белорусских солдат в Сирию.

«Лезть в Сирию между иранцами, американцами, турками и россиянами у меня особого желания нет. Даже если рассуждать как военному человеку, что армия должна тренироваться. Я даже боюсь об этом говорить, и это исключено, что я за вашей спиной мог бы там договориться и завтра какой-то контингент перебросить. Нет в этом никакой необходимости — не нужно и нельзя. Поэтому этот „сирийский синдром“, который проскользнул в умах некоторых людей, не имеет под собой оснований», — говорил он в марте 2019 года.

Он также обратил внимание, что Конституция республики не позволяет посылать военный контингент в другие страны. Вместе с тем, Лукашенко отмечал, что заинтересован принять участие в процессе послевоенного восстановления Сирии и диктатор Асад «всегда говорил и сейчас заявляет: мы восстанавливаем Сирию и хотели бы, чтобы вы там работали».

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