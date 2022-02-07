В Литве задержали белорусов, выгружавших из вагона контрабанду экскаватором 8 7.02.2022, 19:50

10,468

Фотофакт.

В Литве на станции Варена задержали белорусов, которые выгружали из вагона контрабанду с помощью... экскаватора.

Об этом происшествии, которое произошло вечером 3 февраля, сообщают литовские пограничники. Вагон находился на отдалённой железнодорожной площадке. Под щебнем, привезенным из Беларуси, находились картонные коробки с контрабандными сигаретами. Всего их насчитали 160. В них были сигареты Minsk Capital QS, NZ Gold, Minsk 5 Superslims. Цена груза составляет 290 тысяч евро.

Оба мужчины в возрасте 38 и 41 лет не имели при себе документов. Литовские пограничники выяснили, что они находились в их стране на законных основаниях — имели шенгенские визы. Белорусов арестовали на два месяца.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».