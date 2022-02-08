В казахстанском Жанаозене начался бессрочный протест 8.02.2022, 8:18

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Жители «колыбели революции» уже неделю выходят на улицу.

7 февраля стал шестым днем с тех пор, как жители казахстанского Жанаозена начали выходить на улицу с требованием трудоустройства в нефтегазовом секторе. В понедельник протестующие вновь собрались перед акиматом моногорода в Мангистауской области.

По словам активистов, в списке лиц, требующих трудоустройства, 2500 человек и их число растет с каждым днем. Представитель инициативной группы Галия Жанабаева сказала «Азаттыку», что заполняет список с начала месяца и это не предел.

К протестующим прибыли секретарь Мангистауского областного маслихата Нури Тумышев и депутат маслихата Елубай Абилов. Но собравшиеся не стали их слушать. Во второй половине дня группа протестующих пообщалась с акимом Жанаозена Максатом Ибагаровым. Его спрашивали о проделанной работе и о том, какую работу он может предложить людям.

— Нам надо это знать. Нам надо пойти и рассказать это людям. Вы точно сможете найти? — сказал Жанабай Нугыманов.

В ответ аким предложил встретиться на диалоговой площадке и создать комиссию.

— По инициативе акима области мы работаем со всеми органами по обеспечению занятости, удовлетворению потребностей населения. В том числе ведется работа по увеличению количества рабочих мест, — сказал Максат Ибагаров.

Протесты безработных в Жанаозене продолжаются. Они не согласились с предложенной акимом идеей о создании комиссии, которая, как они считают, завершится непотизмом и кумовством.

Они вновь обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву, акиму Жанаозена Максату Ибагарову и потребовали трудоустройства.

Безработица в Жанаозене — одна из самых острых проблем. В 2019 году люди в течение нескольких месяцев выходили на улицы с требованием трудоустройства. Поднимавший проблему безработицы в Жанаозене активист Ержан Елшибаев был задержан и в том же году был приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению, которое он отверг. Казахстанские правозащитники называют дело политически мотивированным. В августе 2019 года они внесли Ержана Елшибаева в список «политических заключенных».

В Жанаозене живет около 160 тысяч человек. «Озенмунайгаз» — крупнейшее производственное предприятие в моногороде. Имеет 16 структурно-производственных отделений. В компании работает более девяти тысяч человек.

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