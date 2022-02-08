Литовская армия повысила уровень боеготовности из-за учений в Беларуси 8.02.2022, 11:12

Время реагирования военных сокращено, чтобы отвечать на угрозы.

В Вооруженных силах (ВС) Литвы повысили уровень боеготовности из-за предстоящих российско-белорусских учений, сообщил в интервью BNS главнокомандующий ВС Вальдемарас Рупшис.

Военные сконцентрированы в местах дислокации. Время их реагирования сокращено для того, чтобы оперативно ответить на угрозы в случае их возникновения.

— Уровень бдительности [повышается для того], чтобы мы успели отреагировать на изменение ситуации или вероятную угрозу для нас и быть в соответствующем месте с такими мощностями, какие требуются, — сказал главком ВС Литвы.

По словам Вальдемараса Рупшиса, в настоящее время прямых угроз безопасности Литвы со стороны Беларуси нет.

Напомним, Беларусь и Россия проведут совместные учения «Союзная решимость — 2022» с 10 по 20 февраля 2022 года на пяти полигонах и четырех аэродромах нашей страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».