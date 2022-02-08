Армянский депутат: Народ Беларуси дал Лукашенко свою оценку 8.02.2022, 18:33

Овик Агазарян

Ереван ответил на заявления диктатора.

Александр Лукашенко оказывает медвежью услугу властям России и российской государственности.

Подобной точки зрения придерживается депутат Национального собрания Армении Овик Агазарян, сообщает Armenia Today.

Выступая во вторник с трибуны парламента, он подчеркнул, что было бы неплохо, если бы до того, как выступать с комментариями, касающимися Армении, Лукашенко побывал в аэропорту Минска, который, по его словам, больше напоминает свинарник.

Накануне в передаче Владимира Соловьева, белорусский диктатор использовал далеко не дипломатические выражения, касающиеся Армении, что вызвало резко отрицательную реакцию в армянском истеблишменте.

Лукашенко заявил, что к союзному государству Беларуси и России могут присоединиться и другие постсоветские республики, в том числе Армения. «Армении деваться некуда, думаете, что они кому-то нужны? Азербайджан выбивается из этой когорты, мы там много ошибок наделали. Это отдельный разговор. И там, конечно, Турция очень серьезно поддерживает Азербайджан» — заявил Лукашенко.

А его коллега по фракции Рустам Бакоян задал риторический вопрос: «А кому нужен Лукашенко?». «Я думаю, этот вопрос задал Лукашенко народ Беларуси. И те процессы, которые происходили в этой стране, однозначно были оценкой его президентства»,- отметил Р.Бакоян.

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