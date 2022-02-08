МИД Армении вызвал посла Беларуси «на ковер» 18 8.02.2022, 19:06

16,268

Александра Конюка вызвали после заявления Лукашенко.

Министерство иностранных дел (МИД) Армении вызвало посла Беларуси после заявления Александра Лукашенко о перспективах вступления закавказской республики в «cоюзное государство». Об этом сообщает Aysor.am.

Между тем вице-спикер парламента Акоп Аршакян заявил, что Ереван не обсуждает присоединение к «cоюзному государству». «Вопрос о вступлении в какие-либо союзы не обсуждается в Армении», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что в течение 15 лет к «союзному государству» России и Беларуси присоединятся Украина и Казахстан. «Армении деваться некуда. Вы что, думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели, Никол Воваевич это увидел», — добавил он.

В армянском МИДе заявили, что «самобытный геополитический анализ Лукашенко преследует цель обслужить, в первую очередь, собственную внутриполитическую повестку и не имеет никакого отношения к Армении и к ее внешней политике».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».