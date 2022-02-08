Латвия предоставила доказательства, что ее самолет не нарушал белорусскую границу 4 8.02.2022, 20:12

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Рига показала GPS-трек самолета.

Латвия заявляет, что латвийский самолет Ан-2 не пересекал белорусскую границу.

«Латвийские военно-воздушные силы обвиняются пограничной службой Беларуси в нарушении воздушного пространства. Для пресечения нелегального перехода через границу, координируемого белорусскими властями с декабря, самолет Ан-2 ВВС Латвии совершал запланированный полет вдоль латвийско-белорусской границы, но не пересекал ее», — говорится в твиттер-аккаунте Национальных вооруженных сил Латвии.

В доказательство латвийская сторона прилагает GPS-трек самолета.

Госпогранкомитет Беларуси заявил, что 8 февраля латвийский Ан-2 нарушил белорусскую границу, углублился на территорию Беларуси на 300 метров, облетел пункт пропуска «Урбаны» и вернулся в Латвию.

❗️Gaisa spēki, turpinot sniegt atbalstu Valsts robežsardzei nelegālo robežpārkāpumu novēršanā, ar gaisa kuģi An-2 veica pārlidojumu gar Latvijas-Baltkrievijas robežu. BY robežsardze apsūdzējusi NBS gaisa telpas pārkāpšanā, taču GPS dati pierāda, ka pārkāpums nav noticis. pic.twitter.com/ChVfBr9NHY — NBS (@Latvijas_armija) February 8, 2022

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