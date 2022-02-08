В Минске задержали начальника отдела компании life 4 8.02.2022, 20:25

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80% акций мобильного оператора принадлежат турецкой компании.

В Минске задержали сотрудника компании life. Как заявили 8 февраля в одном из провластных телеграм-каналов, мужчина якобы «сливал» личные данные силовиков.

В опубликованном «покаянном» видео задержанный говорит, что является начальником отдела разработки и маркетинга life:), участвовал в протестах. Осенью 2020 года, «пользуясь служебным положением», пересылал телеграм-каналам информацию о силовиках и госслужащих.

Также показана сцена задержания мужчины. Его схватили днем возле станции метро: силовик подбежал к идущему минчанину сзади и повалил его на землю.

Имя задержанного неизвестно.

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