Режим Лукашенко проведет боевые пуски ракетного комплекса «Точка» на Полесье 2 8.02.2022, 21:01

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В ходе пуска будет нанесен групповой ракетный удар по двум объектам на удалении до 70 км.

В ходе учений «Союзная решимость» будут проведены боевые пуски тактического ракетного комплекса «Точка». Как сообщила пресс-служба Минобороны стрельбы запланированы на участке местности «Полесский».

«Боевые пуски будут проведены в рамках ведения ракетными войсками систематических огневых действий. В ходе пуска будет нанесен групповой ракетный удар по двум объектам условного противника на удалении до 70 км», — заявили в оборонном ведомстве.

Министерство также описало некоторые другие эпизоды. На полигоне «Гожский» будет разыгран бой между охранением и разведкой противника. Здесь же будет отрабатываться маневренная оборона при поддержке авиации и артиллерии, проведение контратаки общевойсковым резервом на участке вклинения противника. Затем выход из боя и отход на последующие рубежи маневренной обороны.

На полигоне «Обуз-Лесновский» будет организован оборонительный бой на маневренном рубеже обороны с последующим выходом из боя на оперативных рубеж, нанесением поражения противнику, проведение контратаки с высадкой воздушного десанта в тылу противника. На всех этапа эпизода будет вестись поддержка со стороны авиации и артиллерии.

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