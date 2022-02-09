Белорусский контингент в Сирии: кто полетит в Хмеймим?10
- 9.02.2022, 8:51
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Журналисты проверили текст подписанного с Россией официального документа.
Лукашенко неожиданно набросился на российское правительство, назвав фейком новость о направлении на российские авиабазы в Сирии белорусского военного контингента, сообщает «Белсат».
По словам диктатора, вместо белорусских военных в Сирию поедут белорусские медики – но только если в Беларуси спадет волна заболеваний коронавируса.
На вчерашнем заседании Совета безопасности – с руководством силовых структур, Центризбиркома и «совета республики», Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на публикацию соответствующего распоряжения российского правительства.
Лукашенко заявил, что это он сам ранее просил российское правительство помочь материально, если он направит в Сирию военных медиков. Например, одолжит больницу.
Вот это – официальный документ с официального портала правовой информации Российской Федерации, распоряжение Правительства РФ от 3 февраля 2022 г., №165-р.
«Одобрить представленный Минобороны России… и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между Правительством РФ и Правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике». Подпись – председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Если это – фейк, то что тогда не фейк?
В документе, который предварительно согласовали, но не подписали российское и белорусское Министерства обороны, не идет речь о медиках.
Распоряжение предусматривает, что до 200 белорусских военных полетят в Сирию, чтобы дислоцироваться на российских авиабазах – вроде Хмеймима, в целях гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике. С оружием, боеприпасами и боевой техникой.
В опубликованный проект соглашения можно вносить только изменения, не имеющие принципиального характера.