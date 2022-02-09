Протестующие в казахстанском Жанаозене заставили власти пойти на переговоры 9.02.2022, 9:33

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Новая волна протестов идет уже седьмой день подряд.

8 февраля в городе Жанаозене безработные жители города продолжили протестовать седьмой день. Утром к ним прибыли заместитель акима Мангистауской области, представители компаний «КазМунайГаз», «Озенмунайгаз». Разговаривавшие с ними протестующие сказали, что не намерены заключать соглашение ни с какой комиссией и лишь требуют трудоустройства. Об этом в эфире в Facebook’e сообщил гражданский активист Серик Бактыбайулы, передает «Радио Азаттык».

Судя по видео, встреча протестующих с заместителем акима Мангистауской области Абзалом Мендибаевым, акимом Жанаозена Максатом Ибагаровым и представителями компаний «КазМунайГаз» и «Озенмунайгаз» проходила в Доме ветеранов. Представители компаний и замакима сказали, что схема 2019 года по приему на работу в «Озенмунайгаз» и другие нефтяные компании региона сохраняется и тысячи человек находятся в листе ожидания.

Представители протестной группы не согласились с доводами.

— В связи с экологической обстановкой к зарплате нефтяников в Жанаозене предусмотрены надбавки. А те, кто просят трудоустройства, не нефтяники. Эти люди дышат тем же самым воздухом, но им не платят ни тиына. Говорят «нефть закончится», тогда давайте закончим ее вместе. Много людей без заработка и находящихся в бедственном положении, давайте делиться с ними, — сказал один из протестующих жителей Меирбек Мухтаров.

По словам протестующих, «Озенмунайгазу» следует нанимать людей напрямую, без посредников.

— Не рассказывайте нам о схеме. Мы не говорим упразднять эту схему. Пусть безработные в порядке очереди по ней трудоустраиваются. Наше требование — немедленное трудоустройство людей, которые уже неделю стоят на площади и просят трудоустройства. Есть бедные семьи, которым нечего есть, — сказал Жанабай Нугыманов.

Другие представители протестующих поддержали сказанное им. Они заявили, что создавать комиссию для обсуждения не нужно, после чего поднялись с мест и ушли.

Позже во вторник акимат Мангистауской области распространил заявление о том, что в Жанаозене начала работу областная комиссия по вопросам трудоустройства безработных граждан. «Сегодня, 8 февраля, под председательством первого заместителя акима области Абзала Мендибаева создана комиссия по обеспечению полной прозрачности алгоритма принятия на работу в организации, осуществляющие деятельность в нефтегазовой отрасли в городе Жанаозен Мангистауской области», — говорится в заявлении пресс-службы. В нем сказано, что в состав комиссии вошли также «представители инициативной группы из числа безработных города Жанаозен».

С 31 января протестующие в Жанаозене собираются у здания акимата с требованием трудоустройства в нефтяной отрасли. Их поддержали нефтяники из «Управления буровых работ», созданного после многомесячной забастовки в 2011 году. Они приносят протестующим горячую еду.

Безработица в Жанаозене — одна из самых острых проблем. В 2019 году люди в течение нескольких месяцев выходили на улицы с требованием трудоустройства. Поднимавший проблему безработицы в Жанаозене активист Ержан Елшибаев был задержан и в том же году был приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению, которое он отверг. Казахстанские правозащитники называют дело политически мотивированным. В августе 2019 года они внесли Ержана Елшибаева в список «политических заключенных».

В Жанаозене живет около 160 тысяч человек. «Озенмунайгаз» — крупнейшее производственное предприятие в моногороде. Имеет 16 структурно-производственных отделений. В компании работает более девяти тысяч человек.

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