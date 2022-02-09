В США нашли ворованные биткойны на $3,6 миллиарда 2 9.02.2022, 9:44

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Cупружеская пара увела их с криптовалютной биржи Bitfinex.

Министерство юстиции США заявило о раскрытии крупнейшей в истории кражи криптовалюты, конфисковав биткойны на рекордную сумму в 3,6 миллиарда долларов у супругов, которые предположительно взломали в 2016 году криптовалютную биржу Bitfinex, сообщает «Голос Америки».

34-летний Илья Лихтенштейн и его жена, 31-летняя Хизер Морган, были арестованы во вторник утром в нью-йоркском Манхэттене. По словам Лизы Монако, заместителя генерального прокурора США, Лихтенштейн и Морган стоят за крупнейшим в истории Минюста финансовым хищением. Монако подчеркнула, что успешная операция, проведенная Минюстом, стала доказательством того, что криптовалюта больше «не является убежищем для преступников».

Супруги Лихтенштейн и Морган, оба жители Нью-Йорка, предстали перед федеральным судом в Южном округе во вторник днем. Им были предъявлены обвинения во вступлении в сговор с целью отмывания денег, а также в обмане властей. Дело было передано в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия.

Супружескую пару обвиняют в отмывании 119 754 биткойнов, украденных в результате хакерского взлома криптовалютной биржи Bitfinex. Представители Министерства юстиции заявили, что на момент совершения преступления стоимость похищенных средств оценивалась в 71 млн долларов в биткойнах, однако, с учетом роста стоимости криптовалюты, сейчас объем украденных биткойнов оценивается в более чем 4,5 млрд долларов.

Ключевым событием в расследовании этого преступления мог стать крах подпольного даркнет-рынка AlphaBay, который прекратил существование в 2017 году в результате действий правоохранительных органов. В Минюсте сообщили, что часть похищенных хакерами средств была переведена на AlphaBay.

По данным компании Elliptic, занимающейся отслеживанием цифровой валюты, закрытие нелегального сайта, вероятно, позволило властям получить доступ к внутренним транзакциям AlphaBay и связать их с криптовалютным счетом, открытым на имя Лихтенштейна.

В заявлении Bitfinex говорится, что биржа работает с Министерством юстиции, чтобы «установить наши права на возврат украденных биткойнов».

Лихтенштейн и его жена также пытались отмывать деньги через сеть обменных пунктов и проводили средства в качестве платежей стартап-компании, открытой Хизер Морган, сообщили в Министерстве юстиции. Во вторник прокуратура заявила, что незаконные доходы были потрачены на покупку различных вещей – начиная с золота и NFC-токенов и заканчивая «абсолютно приземленными» подарочными сертификатами торговой сети Walmart.

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