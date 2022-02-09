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В Беларусь с инспекцией прибыл начальник Генштаба Вооруженных Сил России

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  • 9.02.2022, 10:32
  • 9,132
В Беларусь с инспекцией прибыл начальник Генштаба Вооруженных Сил России
Герасимов Валерий

Какова цель визита?

В Беларусь прибыл начальник Генштаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, "для контроля готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации к участию в совместных российско-белорусских учениях".

Ранее в Беларусь приезжал министр обороны России Сергей Шойгу.

Учения продлятся до 20 февраля.

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