В Беларусь с инспекцией прибыл начальник Генштаба Вооруженных Сил России

В Беларусь с инспекцией прибыл начальник Генштаба Вооруженных Сил России18
- 9.02.2022, 10:32
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Какова цель визита?
В Беларусь прибыл начальник Генштаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, "для контроля готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации к участию в совместных российско-белорусских учениях".
Ранее в Беларусь приезжал министр обороны России Сергей Шойгу.
Учения продлятся до 20 февраля.