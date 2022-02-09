Еще в одном районе Беларуси не будут продавать алкоголь в «дни трезвости»14
- 9.02.2022, 10:44
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Где и когда?
Все больше районов Беларуси подключаются к акции «День трезвости». В назначенные даты белорусам не будут продавать алкоголь (но есть исключения).
Так, 9 февраля решение об ограничении продажи алкоголя опубликовал Браславский райисполком.
Согласно документу, в Браславском районе алкоголь не будут продавать с 00:00 до 24:00 в следующие дни:
12 февраля («День трезвости»);
31 мая («Последний звонок»);
10 июня (выпускные вечера);
1 сентября («День знаний»)
28 октября («День трезвости»);
16 ноября(«День трезвости»).
Исключение, как обычно, составляет только розничная торговля на торговых объектах общественного питания в розлив.