Еще в одном районе Беларуси не будут продавать алкоголь в «дни трезвости» 14 9.02.2022, 10:44

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Где и когда?

Все больше районов Беларуси подключаются к акции «День трезвости». В назначенные даты белорусам не будут продавать алкоголь (но есть исключения).

Так, 9 февраля решение об ограничении продажи алкоголя опубликовал Браславский райисполком.

Согласно документу, в Браславском районе алкоголь не будут продавать с 00:00 до 24:00 в следующие дни:

12 февраля («День трезвости»);

31 мая («Последний звонок»);

10 июня (выпускные вечера);

1 сентября («День знаний»)

28 октября («День трезвости»);

16 ноября(«День трезвости»).

Исключение, как обычно, составляет только розничная торговля на торговых объектах общественного питания в розлив.

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