В Жанаозене на забастовку вышли рабочие нефтесервисной компании «Бургылау» 9.02.2022, 12:41

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Бастующие предъявили работодателю более десятка требований.

9 февраля в городе Жанаозене на забастовку вышли рабочие нефтесервисной компании «Бургылау». Они предъявили работодателю более десятка требований, в том числе о выплате сверхурочных, улучшении условий труда.

«Буровые работы полностью остановлены», — сказал «Азаттыку» в среду утром работник Бауыржан Абубакиров. По его словам, на автовокзале, где бастуют рабочие, собралось около 400-500 человек.

«Штат компании насчитывает около двух тысяч человек. Всего есть четыре смены. Одна смена вышла полностью. Думаю, что присоединятся еще люди», — сказал он.

По словам рабочих, в среду на встречу пришел директор компании Дуйсенбай Таушаев в сопровождении юриста. Они пытались уговорить работников вернуться на рабочие места. В их словах, как отмечают рабочие, содержались признаки «устрашения».

На видео, которое работники прислали Азаттыку, видно, как директор компании говорит, обращаясь к забастовщикам: «Кто выйдет на работу пусть выходит, кто не выйдет пусть остается. После этого будут применены [меры] на законных основаниях». Протестующие в ответ заявили, что отказываются выходить на работу, пока их требования не будут удовлетворены.

- Ведь мы работаем нелегально. У нас старое оборудование, я уже не говорю о бурении. Мы показали, как чистят его. Законно ли это? Вы хотите сказать нам про закон. Вы сперва правильно подойдите к нему. Посмотрите сами, в чем дело, - говорит один из сотрудников руководству компании в ролике.

Требования рабочих включают в себя доплаты за сверхурочную работу и вредные факторы, ремонт цехов, наем рабочих на пустующие позиции и выплату компенсаций за не отправку детей в лагеря.

Представители компании пока не прокомментировали Азаттыку информацию о забастовке.

В этом месяце в Жанаозене вновь проводятся акции протеста. Сотни жителей уже более недели протестуют перед зданием акимата, требуя решения проблемы безработицы. Около тысячи рабочих «МАЭК – Казатомпром» несколько дней митинговали, требуя увеличения зарплат. На забастовку накануне, как сообщается, вышли также работники охранного предприятия KMG-Security.

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