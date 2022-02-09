Посол США о белорусских блогерах-политзаключенных: Их следует рассматривать как работников СМИ 9.02.2022, 13:44

Джули Фишер

Джули Фишер отметила роль тех, кто распространял свободную информацию.

В день солидарности с белорусскими СМИ посол США в Беларуси Джули Фишер ответила на вопросы журналистов.

Сайт Charter97.org решил поднять тему десятков белорусских блогеров, которые находятся в тюрьмах:

— Есть ли у США понимание того, что белорусские блогеры, которые находятся в тюрьмах, нуждаются в такой же международной защите, как и профессиональные журналисты?

— Я бы сказала, что в значительной мере мы рассматриваем блогеров как работников медиа, как лиц, которые работают в направлении распространения информации, обеспечивая граждан фактами.

По многим аспектам, как мне кажется, возрастает осознание того, что в данной обстановке блогеры выполняют некоторые из тех ролей, которые играли бы СМИ, если бы им позволили работать беспрепятственно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».