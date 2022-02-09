Посол США о белорусских блогерах-политзаключенных: Их следует рассматривать как работников СМИ
- 9.02.2022, 13:44
Джули Фишер отметила роль тех, кто распространял свободную информацию.
В день солидарности с белорусскими СМИ посол США в Беларуси Джули Фишер ответила на вопросы журналистов.
Сайт Charter97.org решил поднять тему десятков белорусских блогеров, которые находятся в тюрьмах:
— Есть ли у США понимание того, что белорусские блогеры, которые находятся в тюрьмах, нуждаются в такой же международной защите, как и профессиональные журналисты?
— Я бы сказала, что в значительной мере мы рассматриваем блогеров как работников медиа, как лиц, которые работают в направлении распространения информации, обеспечивая граждан фактами.
По многим аспектам, как мне кажется, возрастает осознание того, что в данной обстановке блогеры выполняют некоторые из тех ролей, которые играли бы СМИ, если бы им позволили работать беспрепятственно.