Армяне вышли на протест под белорусское посольство 9.02.2022, 18:18

Акция стала ответом на заявления диктатора.

Второй день в Армении протестуют против слов Александра Лукашенко в отношении этой страны. На эту тему высказались МИД, депутаты, а сейчас прошла акция протеста, сообщает «Белсат».

9 февраля акцию протеста перед белорусским посольством в Ереване устроил Национально-демократический полюс.

«Диктатор Беларуси продал страну и свою личность России, чтобы немного продлить свое правление и стал пресс-секретарем Путина. Напомним, Лукашенко назвал Армению никому не нужно (читай никчемной) страной», – говорится в сообщении сторонников организации.

С чего началось

Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, отвечая на вопрос о будущем «cоюзного государства» России и Беларуси, заявил:

«Вы знаете, Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана был хороший урок. Если вы говорите – срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок… Армении деваться некуда».

И добавил: «Вы что думаете, они кому-то нужны. Они уже увидели это… Никол Воваевич [Пашинян. – Ред.] это увидел».

Вызов посла

После выхода интервью посол Беларуси в Ереване Александр Конюк был вызван 8 февраля в МИД Армении. Об этом сообщил пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ваан Унанян. Других подробностей он не рассказал, передают «Новости-Армения».

«Мы убеждены, что необычный геополитический анализ Лукашенко преследует цель обслуживать, в первую очередь, собственную внутриполитическую повестку и не имеет никакого отношения к Армении и к ее внешней политике», – отметил Унанян перед этим, пишет «Арменпресс».

Раскритиковали слова Лукашенко и армянские депутаты

Так, представитель правящей фракции «Гражданский договор» Вагаршак Акопян заявил, что «подобные слова неприемлемы и неуместны для президента страны, а такие формулировки предосудительны».

«Руководитель нашей страны-партнера не имеет права выражать подобные мысли в отношении другой страны-партнера. Хочу напомнить, кому нужна была Армения во время последних событий в Казахстане. Я уверен, что господин Лукашенко лучше всех знает, кому нужна Армения», – сказал он.

Его коллега Овик Агазарян заявил, что «такие люди, как Лукашенко и Маргарита Симоньян, своей деятельностью оказывают медвежью услугу российскому правительству и российскому государству. Прежде чем делать такие заявления, лучше бы Лукашенко посмотрел, что делается в минском аэропорту, который больше похож на свинарник».

А другой депутат Рустам Бакоян спросил:

«А кому нужен Лукашенко? Этот риторический вопрос, думаю,[белорусский. – Ред.] народ ему задал, и те процессы, которые произошли в стране, были четкой оценкой его прошедшего срока правления, того, в каком состоянии он содержал страну и каким стал результат».

В свою очередь и. о. спикера парламента Армении Акоп Аршакян заявил, что страна не проводит обсуждений вступления в так называемое союзное государство.

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