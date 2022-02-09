МАЗ и БелАЗ вышли из числа учредителей украинских «дочек»2
- 9.02.2022, 19:58
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Предприятия пытаются обойти санкции.
Белорусские машиностроительные компании вышли из числа учредителей своих украинских "дочек", чтобы обойти санкции, сообщает svaboda.org.
Минский автомобильный завод (МАЗ) вышел из состава учредителей и бенефициаров украинской компании "Торговый дом "МАЗ-Украина", зарегистрированной 19 мая 2010 года в Киеве.
Вместо МАЗа в число учредителей вошли Минский завод автоматических линий (99% акций) и жодинский Кузнечный завод тяжелых штамповок (1% акций). Жодинский завод вместе с МАЗом входит в холдинг "БЕЛАВТОМАЗ". Конечным бенефициарным собственником украинской компании сейчас считается Госкомитет Беларуси по имуществу: именно он является собственником акций двух упомянутых заводов.
БелАЗ поставляет свою технику в Украину преимущественно через украинскую компанию "Промагролізинг-Україна". Это украинская дочь белорусского "Промагролизинга", чьим основным акционером является Банк развития Республики Беларусь.
В июле БелАЗ вышел из состава учредителей и бенефициаров крупнейшего в Украине сервисного центра "БЕЛАЗ УКРАИНА". Этот центр занимается сервисным обслуживанием и имеет право продавать технику белорусского автомобильного завода.
Его место в числе учредителей заняла управляющая компания холдинга "Лидсельмаш", получившая 100% акций. Бенефициаром стало Министерство промышленности Беларуси, которому принадлежат акции "Лидсельмаша".
В собственность "Лидсельмаша" перешли и акции компании "ВОСТОК-БЕЛАЗ-СЕРВИС", которая занимается продажей запчастей и ремонтом техники.