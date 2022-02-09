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МАЗ и БелАЗ вышли из числа учредителей украинских «дочек»

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  • 9.02.2022, 19:58
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МАЗ и БелАЗ вышли из числа учредителей украинских «дочек»

Предприятия пытаются обойти санкции.

Белорусские машиностроительные компании вышли из числа учредителей своих украинских "дочек", чтобы обойти санкции, сообщает svaboda.org.

Минский автомобильный завод (МАЗ) вышел из состава учредителей и бенефициаров украинской компании "Торговый дом "МАЗ-Украина", зарегистрированной 19 мая 2010 года в Киеве.

Вместо МАЗа в число учредителей вошли Минский завод автоматических линий (99% акций) и жодинский Кузнечный завод тяжелых штамповок (1% акций). Жодинский завод вместе с МАЗом входит в холдинг "БЕЛАВТОМАЗ". Конечным бенефициарным собственником украинской компании сейчас считается Госкомитет Беларуси по имуществу: именно он является собственником акций двух упомянутых заводов.

БелАЗ поставляет свою технику в Украину преимущественно через украинскую компанию "Промагролізинг-Україна". Это украинская дочь белорусского "Промагролизинга", чьим основным акционером является Банк развития Республики Беларусь.

В июле БелАЗ вышел из состава учредителей и бенефициаров крупнейшего в Украине сервисного центра "БЕЛАЗ УКРАИНА". Этот центр занимается сервисным обслуживанием и имеет право продавать технику белорусского автомобильного завода.

Его место в числе учредителей заняла управляющая компания холдинга "Лидсельмаш", получившая 100% акций. Бенефициаром стало Министерство промышленности Беларуси, которому принадлежат акции "Лидсельмаша".

В собственность "Лидсельмаша" перешли и акции компании "ВОСТОК-БЕЛАЗ-СЕРВИС", которая занимается продажей запчастей и ремонтом техники.

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