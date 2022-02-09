Посольство США в Беларуси продолжит работу 9.02.2022, 22:03

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Об этом сообщила спецпосланник США по Беларуси Джули Фишер.

Американское посольство продолжит работать в Беларуси. Об этом сообщила спецпосланник США по Беларуси Джули Фишер.

— Не секрет, что белорусские власти предпринимают беспрецедентные шаги, чтобы ограничить наши возможности работать в Беларуси, — отметила американский дипломат. — Посольство США в Беларуси остается открытым. Наша команда остается на месте и продолжает там работать, продвигая интересы США и защищая американских граждан, которые находятся в Беларуси.

Напомним, недавно Госдепартамент США распорядился вывезти из Беларуси семьи дипломатов из-за ситуации в регионе и посоветовал своим гражданам воздержаться от поездок в Беларусь. В это же время сообщалось, что МИД Беларуси требовал уволить сотрудников с белорусским гражданством. В этом случае диппредставительство пришлось бы закрыть.

В июне прошлого года Беларусь информировала США, что она вводит ограничения на численность американского дипломатического и технического персонала в посольстве в Минске. В августе посольству было предписано сократить свою численность до пяти человек. Режим Лукашенко также отозвал свое согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске.

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