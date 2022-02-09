Роналду стал самым популярным пользователем Instagram 9.02.2022, 22:05

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

ФОТО: GETTY IMAGES

Сколько футболист зарабатывает на рекламе?

Криштиану Роналду стал первым пользователем Instagram, на которого подписались 400 млн человек. Пятого февраля футболисту исполнилось 37 лет.

В отличие от других футболистов, к закату карьеры Роналду его популярность только растет: после 20 лет выступлений за профессиональные клубы нападающий Манчестер Юнайтед стал самым популярным пользователем Instagram в истории с более 400 млн подписчиков, передает «Новое время».

На днях Роналду отметил свое 37-летие, опубликовав в Instagram фото со своей невестой Джорджиной Родригес и именным тортом, выполненным в виде его бренда — CR7.

«Жизнь — это американские горки. Тяжелая работа, высокая скорость, срочные цели, требующие ожиданий… Но, в конце концов, все сводится к семье, любви, честности, дружбе, ценностям, которые того стоят. Спасибо за все сообщения! 37 и больше!», — написал футболист в Instagram.

Ранее сообщалось, что стоимость одной рекламной публикации в Instagram Роналду может доходить до $1,6 млн, а за год португалец зарабатывает на Instagram около $40 млн.

В недавнем интервью ESPN Роналду заявил, что планирует играть как минимум до 40 лет: «Генетически я чувствую себя на 30 лет. Я очень забочусь о своем теле и разуме».

За всю карьеру Роналду провел более 800 матчей за профессиональные клубы, включая национальную сборную Португалии, и забил более 600 голов.

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