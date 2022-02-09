Глава A1: Нас больше всего беспокоит ситуация и безопасность наших сотрудников в Беларуси 3 9.02.2022, 22:48

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Томас Арнольдер обеспокоен арестом своих сотрудников.

Председатель правления A1 Telekom Austria Group Томас Арнольдер заявил, что бизнес в Беларуси приносит примерно десятую часть доходов, пишет Thinktanks.by.

Telekom Austria обеспокоена положением белорусского офиса компании A1 и арестом Николая Бределева. По словам Арнольдера, он сам относится к этому осторожно.

«По этой ситуации нет никаких новостей, которыми я могу поделиться с вами. Недавно произошло сильное обострение, я думаю, мы сказали все, что нужно сказать по этому вопросу. Нас действительно больше всего беспокоит ситуация и безопасность наших сотрудников, но, конечно, мы также хотим обеспечить наилучшее обслуживание наших клиентов», – заявил глава австрийской корпорации.

Начальник управления по общественным связям А1 Николай Бределев был задержан 10 декабря. В провластных телеграм-каналах появилось видео, где он говорит, что с июля 2020 якобы передавал третьим лицам информацию, связанную с его профессиональной деятельностью. Представитель А1 в Вене заверил, что у Бределева не было доступа к данным клиентов.

В A1 Telekom Austria Group осудили задержание Николая, но потом этот комментарий был удален с сайта. СМИ стало известно, что Николая Бределева могли уволить из компании, пока он был на Окрестина. Но A1 сих пор это не прокомментировала.

Сегодня он в СИЗО-1 на ул. Володарского, сведений о его процессуальном статусе нет.

Известно о задержании как минимум еще одного сотрудника А1 — ведущего специалиста по работе с клиентами Светланы Каленчиц. По информации правозащитников, ей предъявили обвинение по ст. 342 УК (организация либо активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), она в СИЗО-1.

Замглавы администрации президента Игорь Луцкий заявил, что будет проведена «оценка действий компании» и «приняты самые жесткие меры». На сайте КГК опубликован план выборочных проверок в Минске, на апрель запланирована проверка в А1, контролирующий орган — ОАЦ.

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