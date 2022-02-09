ЕС выступил с заявлением в поддержку независимых СМИ Беларуси 9.02.2022, 23:06

Брюссель остается с народом Беларуси в его стремлении к демократическому будущему.

Евросоюз в среду, 9 февраля, подтвердил свою поддержку независимых белорусских журналистов и призвал отпустить всех политических заключенных в Беларуси – спустя полтора года после спорных президентских выборов в стране и волны жёстких репрессией против оппонентов авторитарного руководителя Александра Лукашенко, передает «Голос Америки».

После выборов 9 августа 2020 года ЦИК объявил об убедительной победе на них Лукашенко, который находится у власти в Беларуси с 1994 года и баллотировался на шестой срок подряд. Оппозиция и её сторонники официальные результаты голосования отвергли, назвав их сфальсифицированными. В стране начались многотысячные протесты. Силовые разгоны этих акций, задержания десятков тысяч их участников, избиения и пытки активистов привели к тому, что ряд государств ввели санкции против белорусских официальных лиц, включая самого Лукашенко.

Западные страны и организации отказались признать Лукашенко легитимным главой государства.

В результате преследования со стороны властей большинство оппозиционных лидеров и независимых журналистов оказались либо за решёткой, либо были вынуждены покинуть страну.

«Уехали сотни журналистов», – заявил в среду официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано. По его словам, белорусское руководство сделало независимую журналистику вне закона, а граждан преследуют за то, что они пытаются получить доступ к независимым источникам информации.

Питер Стано добавил, что сейчас в Беларуси удерживаются за решеткой свыше тысячи сорока политических заключенных, среди которых 33 сотрудника медийных организаций. «Спустя год и шесть месяцев режим Лукашенко в Беларуси продолжает повсеместно нарушать права человека, с жестокими репрессиями столкнулись все сегменты белорусского общества», – добавил Стано.

В заявлении ЕС подчеркивается, что Брюссель остается с народом Беларуси в его стремлении к безопасному и демократическому будущему.

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