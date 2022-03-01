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Херсон держит оборону от российского оккупанта

  • 1.03.2022, 8:50
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Херсон держит оборону от российского оккупанта

Войска РФ установили на въезде в горе блокпосты.

На въездах в Херсон армия российских оккупантов установила блокпосты.

Как написалмэр города Игорь Колыхаев, сейчас сложно сказать, как будет развиваться ситуация.

Он подчеркнул, что Херсон был и остается украинским городом, сообщает «Новое время».

«Если бы я „сдал“ город, как пишут некоторые умники, вы бы это почувствовали в первый день. Не оскорбляйте меня такими фантазиями», — отметил Колыхаев.

Он призвал призвал сохранять спокойствие и благоразумие, не выходить во время комендантского часа, не вступать ни с кем в агрессивные переговоры и не провоцировать противника на конфликты.

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