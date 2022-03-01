За два месяца белорусский рубль обесценился на 35% 10 1.03.2022, 9:45

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Самое время от него избавляться.

Белорусский рубль обесценился за два первых месяца 2022 года примерно на 35%. Передаем искренние соболезнования тем, кто хранит деньги в белорусских рублях. Готовимся к сильному росту цена на все, пишет infobank.by.

Правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение повысить с 1 марта 2022 года ставку рефинансирования до 12 процентов годовых, ставку по кредиту овернайт – до 13 процентов годовых, ставку по депозиту овернайт – до 11 процентов годовых.

Принятое решение направлено на поддержание финансовой стабильности и ограничение инфляции, риски ускорения которой возросли на фоне резкого обострения геополитической ситуации и принятых рядом западных стран санкций в отношении Российской Федерации – основного экономического партнера Республики Беларусь.

В дальнейшем Национальный банк продолжит принимать необходимые меры по обеспечению финансовой и ценовой стабильности с учетом развития внешнеполитической ситуации, опираясь на непрерывный мониторинг складывающихся тенденций на валютном и депозитном рынках и оценку инфляционных рисков.

За 30 лет больше всех из бывших республик СССР обесценила свою валюту Беларусь. А также Туркменистан и Узбекистан. А меньше других девальвационные потери были у населения стран Балтии – Латвии, Эстонии и Литвы.

Интересно, что к моменту введения гривны в Украине в 1996 году, в Беларуси доллар вырос точно так же, как и в Украине – до 176000 (если учесть соотношение 10:1 при введении первых расчетных билетов Нацбанка Беларуси). Все 25 последующих лет в Беларуси власть не менялась, а в Украине – несколько раз, плюс вооруженный конфликт и аннексии территорий.

И за эти 25 лет, с 1996-го по 2020-й, доллар в Беларуси вырос в 1466 раз, а в Украине – в 16 раз. Для сравнения, в России за это же время – в 14 раз, в Молдове – в 3,7 раз, в Грузии – в 2,6 раз.

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