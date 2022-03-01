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Генштаб о потерях российских войск: 5710 человек

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  • 1.03.2022, 10:24
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Генштаб о потерях российских войск: 5710 человек

Взятых в плен — более 200.

Вторгшиеся в Украину войска РФ продолжают нести потери. Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ. Как отмечается, суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.

Уничтожено и повреждено самолетов - 29 ед.,

вертолетов – 29 ед.,

танков ‒ 198,

ББМ – 846,

артиллерийских систем – 77,

средств ПВО – 7,

РСЗО - 24,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катеров – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

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