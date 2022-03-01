Генштаб о потерях российских войск: 5710 человек

Генштаб о потерях российских войск: 5710 человек5
- 1.03.2022, 10:24
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Взятых в плен — более 200.
Вторгшиеся в Украину войска РФ продолжают нести потери. Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ. Как отмечается, суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:
В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
Уничтожено и повреждено самолетов - 29 ед.,
вертолетов – 29 ед.,
танков ‒ 198,
ББМ – 846,
артиллерийских систем – 77,
средств ПВО – 7,
РСЗО - 24,
цистерн с ГСМ – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
катеров – 2 единицы,
автомобильной техники – 305.