Белорусские войска вошли на территорию Черниговской области? 28 1.03.2022, 13:03

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Об этом сообщают силы территориальной обороны Украина.

Белорусские войска, как сообщает "Суспiльне", зашли на территорию Украины. Их заметили в Черниговской области утром 1 марта.

Информацию о перемещении белорусских войск подтвердил спикер регионального управления сил территориальной обороны "Север" Виталий Кириллов. Других деталей пока не сообщается. Информацию перепечатал Telegram-канал "Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України".

Ранее наш сайт сообщал, что белорусские военные уже воюют на территории Украины. Есть погибшие и раненные.

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