закрыть
1 марта 2022, вторник, 13:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские войска вошли на территорию Черниговской области?

28
  • 1.03.2022, 13:03
  • 30,762
Белорусские войска вошли на территорию Черниговской области?

Об этом сообщают силы территориальной обороны Украина.

Белорусские войска, как сообщает "Суспiльне", зашли на территорию Украины. Их заметили в Черниговской области утром 1 марта.

Информацию о перемещении белорусских войск подтвердил спикер регионального управления сил территориальной обороны "Север" Виталий Кириллов. Других деталей пока не сообщается. Информацию перепечатал Telegram-канал "Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України".

Ранее наш сайт сообщал, что белорусские военные уже воюют на территории Украины. Есть погибшие и раненные.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным Валерий Сахащик
Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип